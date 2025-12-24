CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!

Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından resmi kanalları üzerinden bir açıklama yayınladı. İşte sarı-lacivertli kulübün o paylaşımı... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 20:11 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 20:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sadettin Saran'ın devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından resmi kanalları üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu. İşte sarı-lacivertli kulübün yayınladığı açıklama...

'KAMUOYU VE BÜYÜK FENERBAHÇE CAMİASINA DUYURU'

'Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı!
REKLAM - Casper
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
PSV'den flaş Veerman açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Saran açıklaması! F.Bahçe'den Saran açıklaması! 20:11
Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? 20:10
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 19:41
Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:45
PSV'den flaş Veerman açıklaması PSV'den flaş Veerman açıklaması 18:43
Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! 18:23
Daha Eski
Eyüpspor'da ayrılık! Eyüpspor'da ayrılık! 18:10
Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! 16:39
F.Bahçe Gebze Belediyespor'u mağlup etti! F.Bahçe Gebze Belediyespor'u mağlup etti! 16:39
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 16:32
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! 16:30
Göztepe'de Naderi listede! Göztepe'de Naderi listede! 15:57