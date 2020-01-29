Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho...

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan uzatmalarda Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Ev sahibi takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, biri maçı uzatmalara götüren olmak üzere iki gol birden kaydederek mücadeleye damga vurdu. Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte detaylar...

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:46 Güncelleme: 29.01.2020 11:11
Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho...

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan evinde Torino'yu konuk etti. Maç 2-1 konuk ekip lehineyken sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi ve maçın uzamasını sağladı.

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Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho...

Milli oyuncu bu golle de durmadı. Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha ağları sarsan yıldız isim, maçı 3-2'ye getirdi. Bu golden iki dakika sonra Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic skoru belirleyen golü kaydetti.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho...

Hakan Çalhanoğlu sergilediği performansla İtalya'da manşetleri süslerken, ara transferde daha önce de takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Christian Eriksen'i Inter'e gönderen Premier Lig ekibi Tottenham, gözünü Hakan Çalhanoğlu'na dikti...

Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho...

Bu transferi özellikle İngiliz ekibinin Portekizli patronu Jose Mourinho'nun istediği ifade edilirken, deneyimli teknik adamın takımdan ayrılan Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu'nun en ideal isim olduğunu düşündüğü bildirildi.

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