İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan uzatmalarda Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Ev sahibi takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, biri maçı uzatmalara götüren olmak üzere iki gol birden kaydederek mücadeleye damga vurdu. Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte detaylar...
29 Ocak 2020 Çarşamba 09:46
Güncelleme: 29.01.2020 11:11
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İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan evinde Torino'yu konuk etti. Maç 2-1 konuk ekip lehineyken sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi ve maçın uzamasını sağladı.
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Milli oyuncu bu golle de durmadı. Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha ağları sarsan yıldız isim, maçı 3-2'ye getirdi. Bu golden iki dakika sonra Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic skoru belirleyen golü kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu sergilediği performansla İtalya'da manşetleri süslerken, ara transferde daha önce de takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Christian Eriksen'i Inter'e gönderen Premier Lig ekibi Tottenham, gözünü Hakan Çalhanoğlu'na dikti...
Bu transferi özellikle İngiliz ekibinin Portekizli patronu JoseMourinho'nun istediği ifade edilirken, deneyimli teknik adamın takımdan ayrılan Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu'nun en ideal isim olduğunu düşündüğü bildirildi.