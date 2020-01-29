İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan uzatmalarda Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Ev sahibi takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, biri maçı uzatmalara götüren olmak üzere iki gol birden kaydederek mücadeleye damga vurdu. Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte detaylar...