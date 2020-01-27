Neymar attığı golü Kobe Bryant'a adadı

Fransa 1. Ligi'nde lider PSG deplasmanda Lille'in konuğu oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Paris ekibi puanını 52'ye yükseltti ve zirvedeki yalnızlığını sürdürdü. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Neymar kaydetti. Brezilyalı yıldız attığı golü hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'a adadı. İşte o görüntüler...
27 Ocak 2020 Pazartesi 01:49
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Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu. Karşılaşmada Neymar 28. dakikada Verratti'nin asistinde eşitliği bozarken dakikalar 52'yi gösterdinde yine Neymar, bu kez penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve PSG'nin galibiyetini ilan etti.
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Mücadelede Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, uzun süreli sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmazken Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı. PSG 52 puana yükselirken en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını da 10'da tuttu. Lille ise 31 puanda kalarak ilk 3 hedefinde yara aldı.
Brezilyalı yıldız Neymar attığı golü hayatını kaybeden KobeBryant'a adadı.