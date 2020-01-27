Neymar attığı golü Kobe Bryant'a adadı

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu. Karşılaşmada Neymar 28. dakikada Verratti'nin asistinde eşitliği bozarken dakikalar 52'yi gösterdinde yine Neymar, bu kez penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve PSG'nin galibiyetini ilan etti.