Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 5 Şubat'ta olan doğum gününü erken düzenlediği bir parti ile kutladı. Paris'te organize edilen parti yıldızlar geçidine sahne olurken, konukların beyaz takım elbise konseptiyle gelmeleri dikkat çekti.