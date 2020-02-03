Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 5 Şubat'ta olan doğum gününü erken düzenlediği bir parti ile kutladı. Paris'te organize edilen parti yıldızlar geçidine sahne olurken, konukların beyaz takım elbise konseptiyle gelmeleri dikkat çekti.

3 Şubat 2020 Pazartesi 14:19 Güncelleme: 03.02.2020 14:44
Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın doğum günü partisi gündem oldu. 28 yaşına giren yıldız futbolcunun Paris'te düzenlenen partisine takım arkadaşları da dahil birçok ünlü isim katıldı. İşte yıldızlar geçidine dönen partiden dikkat çeken kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept
Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept
Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept
Neymar'ın doğum günü partisinde dikkat çeken konsept
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