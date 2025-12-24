CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, kulüp başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 00:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun!

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Bizler de yönetim ve Fenerbahçe taraftarları olarak başkanımıza her konuda destek amaçlı burada toplandık. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Şimdi içeriden haberler bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak biz bütün hukuki olayları takip ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve taraftarlar, başkan Saran'a destek olmak amacıyla Sarıyer'de bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na gitti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ SAKİN OLSUN"

Başkan Sadettin Saran'a destek amacıyla toplandıklarını belirten Torunoğulları, sarı-lacivertli taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Torunoğulları, "Bugün emniyet güçleri tarafından Sayın Başkanımız Sadettin Saran gözaltına alındı. Bizler de yönetim ve Fenerbahçe taraftarları olarak başkanımıza her konuda destek amaçlı burada toplandık. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Şimdi içeriden haberler bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak biz bütün hukuki olayları takip ediyoruz. Kesinlikle taraftarlarımıza sakin olun, rahat olun biz gerekli tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla da ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız. Bu nedenle taraftarlarımız lütfen sakin olun. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz, konuşuyoruz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimizde devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yine tekrarlıyorum. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da bunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe'den Saran açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe'den bir açıklama daha! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'den bir açıklama daha!
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! 00:07
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 23:32
"Kontrol bizdeydi!" "Kontrol bizdeydi!" 23:21
Ruben Neves kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruben Neves kimdir, kaç yaşında ve nereli? 23:10
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! 23:07
Konyaspor transferi duyurdu! Konyaspor transferi duyurdu! 22:30
Daha Eski
Samsunspor evinde kazandı! Samsunspor evinde kazandı! 22:20
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2026? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2026? 20:57
"En üst basamaklara çıkmak istiyoruz" "En üst basamaklara çıkmak istiyoruz" 20:33
Reis: Bizim adımıza zordu Reis: Bizim adımıza zordu 20:28
F.Bahçe'den Saran açıklaması! F.Bahçe'den Saran açıklaması! 20:11
Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? 20:10