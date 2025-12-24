CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Manisa Basket'te Kostic'in yerine Kavut geliyor!

Manisa Basket'te Kostic'in yerine Kavut geliyor!

Manisa Basket, son 4 maçı kaybedince başantrenör Oliver Kostic ile yollarını ayırdı. Takım, U20 Milli Takımı çalıştırıcısı Serhan Kavut ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 11:44
Manisa Basket'te Kostic'in yerine Kavut geliyor!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Manisa Basket, Sırp çalıştırıcısı Oliver Kostic ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligde 12 haftada 3 galibiyet alabilen Manisa ekibi, 52 yaşındaki Kostic'le vedalaşırken, başantrenörlük görevi için U20 Milli Takımı'nı da çalıştıran Serhan Kavut ile anlaşma sağladı. Kariyerinde birçok kulüpte forma giyen 44 yaşındaki Kavut, basketbolu bıraktıktan sonra Bursaspor'da antrenörlüğe başlamıştı.

