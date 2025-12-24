HaberlerFutbol Ruben Neves kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Neves kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Teknik özellikleri ve oyun görüşü ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Ruben Neves, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam edilyor. Başarılı kariyeri ve öne çıkan istatistikleri ile adı Türk takımlarıyla da anılan deneyimli futbolcu hakkında, "Ruben Neves kimdir, kaç yaşında ve nereli?", "Ruben Neves hangi takımlarda oynadı?" ve Ruben Neves mevkisi ne?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte, Ruben Neves istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...
RUBEN NEVES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Ruben Neves, 13 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Santa Maria da Feira bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine futbolcu olarak devam eden Ruben Neves 28 yaşında.
RUBEN NEVES MEVKİSİ NE?
Pas kalitesi ve teknik özellikleri ile ön plana çıkan Ruben Neves ön libero mevkisinde oynuyor. Merkez orta saha olarak da görev yapan Portekizli futbolcu, genellikle sağ ayağını kullanıyor.
RUBEN NEVES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2014 sezonunda profesyonel futbolculuk kariyerine Porto'da başlayan RubenNeves 2017'de Wolverhampton'atransfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performansla 2023'te Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu şu anda Al Hilal'de forma giyiyor.
RUBEN NEVES İSTATİSTİKLERİ
Porto, Wolverhampton ve Al Hilal gibi takımlarda önemli maçlara çıkan Ruben Neves'in istatistikleri şöyle:
-453 maç -48 gol -41 asist
Portekiz Milli Takımı ile 63 maçta süre bulan Ruben Neves, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 5 defa asist yaptı.
RUBEN NEVES PİYAYA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Ruben Neves'in piyasa değeri 25 milyon euro.