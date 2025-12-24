CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-26 kış transfer dönemi tarihleri

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-26 kış transfer dönemi tarihleri

Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona ererken, gözler 2025-2026 ara transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin kıyasıya devam ettiği ligde kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar, kış transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 kış transfer dönemi ne zaman bitiyor?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, 2025-2026 ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi...

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 20:57 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 20:58
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 kış transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte kulüplerin odağı 2025-2026 ara transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluk yarışını güçlendirmek ya da kümede kalma hedefini sağlamlaştırmak isteyen takımlar, kadrolarına takviye yapmanın planlarını yapıyor. Bu süreçte futbolseverler de transfer takviminin detaylarını merak ediyor. Peki, 2025-2026 kış transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Transfer dönemiyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 kış transfer dönemi ne zaman bitiyor?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak.

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 kış transfer dönemi ne zaman bitiyor?

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2 Ocak 2026 Cuma günü başlayan kış transfer dönemi, 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek.

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 kış transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TFF ARA TRANSFER TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

TFF, 2 Ocak-6 Şubat olarak değiştirilen ara transfer dönemi tarihlerini, daha önce 5 Ocak ile 10 Şubat 2026 arası olarak açıklamıştı.

