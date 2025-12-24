CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün hedefi Los Angeles 2028'de altın madalya!

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün hedefi Los Angeles 2028'de altın madalya!

İzmir’de düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya gelen milli para masa tenisçisi Abdullah Öztürk, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda altın madalya hedeflediğini açıkladı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün hedefi Los Angeles 2028'de altın madalya!

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, ABD'nin ev sahipliğinde 2028 yılında yapılacak Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Engelsiz Kariyer, Hayatı Raketle Karşılamak" konulu panelde öğrencilerle bir araya geldi.

İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Öztürk, gençlerin kendisine her zaman umut verdiğini ifade etti.

Abdullah Öztürk, 17 yaşında sporla tanıştığını, masa tenisi branşıyla ilgilendiğini belirterek, Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandığını hatırlattı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise Nesim Turan ile birlikte para masa tenisi çiftler kategorisi MD 8 sınıfında bronz madalya elde ettiklerini aktaran Öztürk, "Şimdiki hedefim ise 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek paralimpik oyunlarda altın madalya kazanmak." dedi.

GENÇLERE TAVSİYELER

Öztürk, gençlerin sporla ilgilenmesinin hayatlarına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, engelli bireyleri paralimpik branşlarla tanışmaya davet etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin 28 madalya kazandığını hatırlatan Öztürk, bu sayıyı 45'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Lütfen öz güveninizi ve cesaretinizi toplayın. Bir kere spor salonuna gelin, hayatınız değişecektir. Yetenekliyseniz, ülkemizin bayrağını temsil etme imkanı da bulabilirsiniz." dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise üniversite olarak her bireye eşit eğitim yaklaşımıyla hizmet sunduklarını belirtti.

Engelsiz üniversite anlayışının yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı olmadığını ifade eden Yılmaz, akademik süreçlerden kampüs yaşamına kadar tüm alanlarda erişilebilirliği esas aldıklarını kaydetti.

Yılmaz, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Engelsiz Üniversiteler Bayrak Ödülü'ne bir kez daha layık görülmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, DEÜ'nün son 5 yıldır tüm üniversiteler arasında ilk üçte yer aldığını söyledi.

Programın sonunda Rektör Yılmaz ile milli sporcu Abdullah Öztürk, gösteri maçı yaptı.

Boluspor-Fethiyespor | CANLI İZLE
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek
DİĞER
Galatasaray'ın yıldızı için şok iddia: "Sözleşme feshine hazır olabilir"
Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! 16:39
F.Bahçe Gebze Belediyespor'u mağlup etti! F.Bahçe Gebze Belediyespor'u mağlup etti! 16:39
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 16:32
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! 16:30
Göztepe'de Naderi listede! Göztepe'de Naderi listede! 15:57
G.Saray'dan Ankara’da kritik galibiyet G.Saray'dan Ankara’da kritik galibiyet 15:55
Daha Eski
İran'da futbola hava kirliliği engeli! İran'da futbola hava kirliliği engeli! 15:39
Mehmet Altıparmak'tan açıklamalar! Mehmet Altıparmak'tan açıklamalar! 15:25
Asmin Çabas’tan Avrupa gümüşü! Asmin Çabas’tan Avrupa gümüşü! 15:08
F.Bahçe'den flaş Diego Carlos kararı F.Bahçe'den flaş Diego Carlos kararı 15:06
Beşiktaş'ın devre arası hazırlığı! Beşiktaş'ın devre arası hazırlığı! 14:59
Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! 14:55