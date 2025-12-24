CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç ile anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç ile anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, devre arası transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor." dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 22:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç ile anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı. Kulübün 54 sözleşmeli profesyonel futbolcusunu 40'a düşürdüklerini aktaran Atiker, yönetim kurulunun kulübe yaklaşık 620 milyon lira destek sağladığını dile getirdi.

Atiker, kulüp geliri olarak yaklaşık 600 milyon liranın da kasaya girmesini sağladıklarını ifade ederek, "Bu kaynaklar günü kurtarmak için değil kulübümüzün geleceğini inşaat etmek için kullanıldı. Bu sezon sonu itibarıyla borcumuzun yaklaşık 2,4 milyar lira olmasını öngörüyoruz. Devir alınan borç miktarı 1 milyar 550 milyon lira, yapılandırma kur ve faiz farkı 250 milyon lira, 2025-2026 sezon gelir-gider farkını da topladığımızda 2,4 milyar lira oluyor. Bu borcun ödenebilmesi için gerekli çalışmalarımız yapılmaktadır. İnşallah kulübümüze sürekli gelir getirecek ciddi imkanları oluşturuyoruz." diye konuştu.

"İLK TRANSFERİMİZİ DE DENİZ TÜRÜÇ İLE YAPTIK"

Transferde temel ilkenin mali disiplin ve sportif katkı olduğuna değinen Atiker, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda sezon başında kulübümüze 8 futbolcu kazandırılmıştır. Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde Antalya'da olacaklar. İsim vermiyorum çünkü şu an süreç devam ediyor."

F.Bahçe'den Saran açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı!
DİĞER
Galatasaray’ı sevindiren haber! Taraftarın ıslıkladığı ismi bırakmıyorlar...
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Samsunspor evinde kazandı!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2026? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2026? 20:57
"En üst basamaklara çıkmak istiyoruz" "En üst basamaklara çıkmak istiyoruz" 20:33
Reis: Bizim adımıza zordu Reis: Bizim adımıza zordu 20:28
F.Bahçe'den Saran açıklaması! F.Bahçe'den Saran açıklaması! 20:11
Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? 20:10
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 19:41
Daha Eski
Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:45
PSV'den flaş Veerman açıklaması PSV'den flaş Veerman açıklaması 18:43
Samsunspor-İkas Eyüpspor | CANLI İZLE Samsunspor-İkas Eyüpspor | CANLI İZLE 18:37
Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! 18:23
Eyüpspor'da ayrılık! Eyüpspor'da ayrılık! 18:10
Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! Abdullah Öztürk’ten 2028 altın hedefi! 16:39