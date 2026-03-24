Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi sevindirici gelişme! O isimler sahada olacak

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi sevindirici gelişme! O isimler sahada olacak

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Savunmada sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar sebebiyle ideal dörtlüyü bulmakta zorlanan sarı-kırmızılıların bordo-mavili ekibe karşı istediği dörtlü ile sahaya çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 15:05
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi web sitesinden yayımlanan Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum.

Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız.

Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz.

Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz.

Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Galatasaray, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Lang'ın sakatlığı can sıksa da savunma hattındaki gelişmeler yüzleri güldürdü.

İDEAL SAVUNMA SAHAYA

Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle bu yıl ideal savunmasını kurmakta güçlük çeken Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında istediği dörtlü ile sahaya çıkacak.

Sağ bekte Singo'yu oynatacak olan Okan Buruk, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs'u da sahaya sürecek.

F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu!
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Çifte pasaportlu siyonizm! Türkçe konuşup İsrail'e "vatanım" diyen etki ajanlarını açıklıyoruz | Arz-ı Mev'ud'çu karanlık oluşum
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi!
Milli futbolcunun aklı G.Saray'da!
Derin Anbarlı'nın hedefi! Derin Anbarlı'nın hedefi! 14:41
F.Bahçe'den açıklama! F.Bahçe'den açıklama! 14:23
F.Bahçe'nin derbi mesaisi devam etti F.Bahçe'nin derbi mesaisi devam etti 14:13
Gençlerbirliği'nde 3 oyuncuya milli davet! Gençlerbirliği'nde 3 oyuncuya milli davet! 14:08
Alberto Bigarelli ameliyat oldu! Alberto Bigarelli ameliyat oldu! 13:48
Milli maçın hakemi belli oldu! Milli maçın hakemi belli oldu! 12:32
Daha Eski
Trabzonspor'dan Onuachu kararı! Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 12:24
Göztepe'de zorlu fikstür! Göztepe'de zorlu fikstür! 11:57
Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! 11:51
Trabzonspor'un gol üretkenliği! Trabzonspor'un gol üretkenliği! 11:44
Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! 11:43
Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! 11:35