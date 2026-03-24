Fenerbahçe için kaçan balık büyük oldu! Performansıyla göz dolduruyor
Fenerbahçe'nin transferi için kendisi ve Atalanta ile anlaştığı, ancak İtalyan ekibi teminat mektubu isteyince transfer gerçekleşmeyen Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Nijeryalı yıldızın yeni kulübünde gösterdiği performans ise dikkat çekiyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 12:56
Fenerbahçe cephesi, bu finansal güvenceyi istenen şartlarda sağlayamayınca transfer askıya alındı ve taraflar arasında mutabakat sağlanamadı.
Böylece sarı-lacivertlilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu transfer, son anda gerçekleşmeden rafa kalktı.
Bu gelişmenin hemen ardından devreye giren Atletico Madrid, Lookman transferini hızlı bir şekilde tamamladı.
İspanyol temsilcisi, oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattında alternatiflerini artırdı.
Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid formasıyla kısa sürede etkili bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Şu ana kadar 14 resmi maçta görev alan Lookman, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımına doğrudan skor katkısı verdi. Hızı, birebirdeki etkinliği ve hücum çeşitliliğiyle öne çıkan oyuncu, teknik heyetin önemli kozlarından biri haline geldi.
Lookman'ın bu performansı, Fenerbahçe açısından kaçan bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Hücum hattında zaman zaman üretkenlik sorunu yaşayan sarı-lacivertliler için bu transferin gerçekleşmemiş olması, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından "kaçan büyük fırsat" şeklinde yorumlanıyor.
