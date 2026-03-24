Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe için kaçan balık büyük oldu! Performansıyla göz dolduruyor

Fenerbahçe için kaçan balık büyük oldu! Performansıyla göz dolduruyor

Fenerbahçe'nin transferi için kendisi ve Atalanta ile anlaştığı, ancak İtalyan ekibi teminat mektubu isteyince transfer gerçekleşmeyen Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Nijeryalı yıldızın yeni kulübünde gösterdiği performans ise dikkat çekiyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 12:56
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin son günlerinde hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya çok yaklaşmıştı.

Sarı-lacivertli yönetim, Ademola Lookman ve kulübü Atalanta ile prensip anlaşmasına varmış, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi beklenmişti.

Ancak sürecin son aşamasında İtalyan ekibinin talep ettiği teminat mektubu, anlaşmanın önünde ciddi bir engel oluşturdu.

Fenerbahçe cephesi, bu finansal güvenceyi istenen şartlarda sağlayamayınca transfer askıya alındı ve taraflar arasında mutabakat sağlanamadı.

Böylece sarı-lacivertlilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu transfer, son anda gerçekleşmeden rafa kalktı.

Bu gelişmenin hemen ardından devreye giren Atletico Madrid, Lookman transferini hızlı bir şekilde tamamladı.

İspanyol temsilcisi, oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattında alternatiflerini artırdı.

Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid formasıyla kısa sürede etkili bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Şu ana kadar 14 resmi maçta görev alan Lookman, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımına doğrudan skor katkısı verdi. Hızı, birebirdeki etkinliği ve hücum çeşitliliğiyle öne çıkan oyuncu, teknik heyetin önemli kozlarından biri haline geldi.

Lookman'ın bu performansı, Fenerbahçe açısından kaçan bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Hücum hattında zaman zaman üretkenlik sorunu yaşayan sarı-lacivertliler için bu transferin gerçekleşmemiş olması, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından "kaçan büyük fırsat" şeklinde yorumlanıyor.

Yusuf Demir'den G.Saray itirafı!
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan "sıkmadım" savunması: Silah boğuşma sırasında patladı
Milli futbolcunun aklı G.Saray'da!
Trabzonspor'dan Onuachu kararı!
Alberto Bigarelli ameliyat oldu! Alberto Bigarelli ameliyat oldu! 13:48
Milli maçın hakemi belli oldu! Milli maçın hakemi belli oldu! 12:32
Trabzonspor'dan Onuachu kararı! Trabzonspor'dan Onuachu kararı! 12:24
Göztepe'de zorlu fikstür! Göztepe'de zorlu fikstür! 11:57
Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! Geleneksel Okçuluk Şampiyonası başlıyor! 11:51
Trabzonspor'un gol üretkenliği! Trabzonspor'un gol üretkenliği! 11:44
Daha Eski
Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! Yusuf Demir'den G.Saray itirafı! 11:43
Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! Aden Ünlü'nün olimpiyat hayali! 11:35
Türkiye-Romanya maçı detayları! Türkiye-Romanya maçı detayları! 11:23
Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! 11:16
Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! 10:52
Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! 10:33