MAÇ SONUCU Hellas Verona 2-1 Juventus
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda Hellas Verona'ya konuk olan Juventus, 1-0 öne geçtiği mücadelede rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya geldi.
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 65. dakikasında Juventus, Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
76. dakikada Verona, Fabio Borini'nin golüyle mücadelede eşitliği yakaladı.
Dakikalar 86'yı gösterirken ev sahibi ekipi Pazzini'nin penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Hellas Verona 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
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