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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Haberleri MAÇ SONUCU Hellas Verona 2-1 Juventus

MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Hellas Verona 2-1 Juventus

A'nın 23. haftasında Marc'Antonio 'nda 'ya konuk olan , öne geçtiği mücadelede rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

A'nın 23. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Marc'Antonio 'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 65. dakikasında Juventus, 'nun golüyle öne geçti.

76. dakikada Verona, Fabio Borini'nin golüyle mücadelede eşitliği yakaladı.

Dakikalar 86'yı gösterirken ev sahibi ekipi Pazzini'nin penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Hellas Verona 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 09.02.2020
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