Lewandowski çıldırdı! Tam 15 dakikada... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Lewandowski çıldırdı! Tam 15 dakikada...

Lewandowski çıldırdı! Tam 15 dakikada...

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun beşinci haftasında , deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Alman ekibinin 6-0 galip geldiği karşılaşmada , dünyada hiçbir futbolcunun henüz gerçekleştiremediği kırılması güç bir rekora imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde 'in Kızılyıldız'ı deplasmanda 6-0 mağlup ettiği maçta Lewandowski, dünyada şimdiye kadar hiçbir futbolcunun daha önce yapamadığı bir başarıya imza atarak tarihe geçti

Bayern Münih'in 53. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Lewandowski, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Polonyalı yıldız, bu golden sonra peş peşe ağları sarsmaya devam etti.

60, 64 ve 68. dakikalarda üç kez daha sahneye çıkan golcü oyuncu, 15 dakikada içinde dört gole imza atmayı başardı. Lewandowski böylece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu.

31 yaşındaki tecrübeli santrfor, aynı zamanda 'yle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir maçta dört gol atan iki oyuncudan biri oldu. Lewandowski daha önce de 2012-13 sezonunun yarı finalinde 'un 'i 4-0 yendiği maçta takımının bütün gollerini kaydetmişti.

Öte yandan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü hat-trick'ini de yaparken, bu dalda da sekiz hat-trick'i bulunan Messi ve 'nun ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Lewandowski, forma giydiği tüm turnuvalarda 20 maçta 27 gole ulaşmış oldu. Bundesliga'da şu ana kadar 16 defa ağları sarsan Polonyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde 10, 'nda da bir golü bulunuyor.

Maçın ardından sosyal medyadan Lewandowski, "İtiraf ediyorum... Ben bir gol atma bağımlısıyım." paylaşımını yaptı.


  1. 27.11.2019
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