Lewandowski çıldırdı! Tam 15 dakikada...
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun beşinci haftasında Bayern Münih, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Alman ekibinin 6-0 galip geldiği karşılaşmada Robert Lewandowski, dünyada hiçbir futbolcunun henüz gerçekleştiremediği kırılması güç bir rekora imza attı.
Bayern Münih'in 53. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Lewandowski, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Polonyalı yıldız, bu golden sonra peş peşe ağları sarsmaya devam etti.
60, 64 ve 68. dakikalarda üç kez daha sahneye çıkan golcü oyuncu, 15 dakikada içinde dört gole imza atmayı başardı. Lewandowski böylece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu.
31 yaşındaki tecrübeli santrfor, aynı zamanda Lionel Messi'yle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir maçta dört gol atan iki oyuncudan biri oldu. Lewandowski daha önce de 2012-13 sezonunun yarı finalinde Borussia Dortmund'un Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta takımının bütün gollerini kaydetmişti.
Öte yandan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü hat-trick'ini de yaparken, bu dalda da sekiz hat-trick'i bulunan Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sıraya yerleşti.
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Lewandowski, forma giydiği tüm turnuvalarda 20 maçta 27 gole ulaşmış oldu. Bundesliga'da şu ana kadar 16 defa ağları sarsan Polonyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Almanya Kupası'nda da bir golü bulunuyor.
Maçın ardından sosyal medyadan Lewandowski, "İtiraf ediyorum... Ben bir gol atma bağımlısıyım." paylaşımını yaptı.
- 27.11.2019
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Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
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Yorum
austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Lewandowski çıldırdı! Tam 15 dakikada... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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