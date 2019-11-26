UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. haftanın ilk günü tamamlandı .A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynanırken, , Tottenham ve son 16 turunu garantiledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 5. maçlar oynandı.

A Grubu'nda ekibi , sahasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain () ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 17 ve 79. dakikalarda Karim Benzema'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Kylian Mbappe 81. dakikada, Pablo Sarabia 83. dakikada kaydettiği gollerle PSG'ye 2-2'lik beraberliği getirdi.

Grupta PSG 13 puana çıktı ve liderliği garantiledi. 8 puana yükselen Real Madrid ise Galatasaray ile 'ün 1-1 berabere kalmasıyla grupta son 16 turuna yükselen ikinci takım oldu.

B GRUBU'NDA GOL YAĞMURU

B Grubu'nda oynanan Kızılyıldız- ve Tottenham- maçlarında 12 gol atıldı.

'nın Bayern Münih takımı, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Polonyalı yıldızı 'nin 15 dakikada 4 gol attığı maçta 6-0 mağlup etti.

Leon Goretzka 14. dakikada, Corentin Tolisso 89. dakikada, Lewandowski ise ilki penaltıdan olmak üzere 53, 60, 64 ve 68. dakikalarda Münih ekibine galibiyeti getiren golleri buldu. Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu. Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 15 yaparak B Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi.

ekibi Tottenham ise 2-0 geri düştüğü maçta temsilcisi Olympiakos'u 4-2'lik skorla geçti. Olympiakos'un gollerini, 6. dakikada Youssef El-Arabi, 19. dakikada Ruben Semedo, Tottenham'ın gollerini 45+1. dakikada Dele Alli, 50 ve 77. dakikalarda , 73. dakikada kaydetti. Puanını 10 yapan Tottenham, son hafta öncesi grup ikincisi olarak son 16 turu biletini aldı.

MANCHESTER CITY TUR ATLADI

İngiltere ekibi , evinde Ukrayna'nın takımıyla 1-1 berabere kaldı ve C Grubu lideri olarak tur atladı.

Manchester City'nin golünü 56. dakikada , konuk takım Shakhtar Donetsk'in golünü 69. dakikada Manor Solomon buldu.

Bu sonuçla lider Manchester City 11, ikinci sıradaki Shakhtar Donetsk 6 puana yükseldi.

DYBALA'DAN ASKER SELAMI

ekibi , İspanya'nın takımını ağırladığı mücadeleyi 1-0 kazandı ve D Grubu liderliğini garantiledi.

Juventus'un Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala, 45+2. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Öte yandan Dybala, attığı golün ardından milli futbolcu Merih Demiral'a doğru koşarak asker selamı verdi.

BEŞİNCİ HAFTA MAÇLARININ İLK GÜNÜNDE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A GRUBU:

Galatasaray - Club Brugge (Belçika): 1-1

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

B GRUBU:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya): 0-6

Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 4-2

C GRUBU:

Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

D GRUBU:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 01:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN