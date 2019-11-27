Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk ediyor. Oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen Lille mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Fransız ekibi teknik direktörü Galtier bu karşılaşmada flaş bir karara imza attı. Galtier, geçtiğimiz Cuma günü oynanan ve PSG'ye 2-0 mağlup oldukları maçta Yusuf Yazıcı'yı 78'inci dakikada oyuna alarak Fransız taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. İşte Yusuf Yazıcı ile ilgili verilen karar...

27 Kasım 2019 Çarşamba 22:31 Güncelleme: 27.11.2019 23:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





