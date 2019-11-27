Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk ediyor. Oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen Lille mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Fransız ekibi teknik direktörü Galtier bu karşılaşmada flaş bir karara imza attı. Galtier, geçtiğimiz Cuma günü oynanan ve PSG'ye 2-0 mağlup oldukları maçta Yusuf Yazıcı'yı 78'inci dakikada oyuna alarak Fransız taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. İşte Yusuf Yazıcı ile ilgili verilen karar...
27 Kasım 2019 Çarşamba 22:31
Güncelleme: 27.11.2019 23:00
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Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk olmuştu.
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Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya gerilmiti.
Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girmişti.
Yusuf Yazıcı'nın 12 dakika sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ise teknik direktör Galtier'e tepki gösterilmesine neden olmuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık.