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Merih için Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi!
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral'ın peşini bırakmıyorlar. Siyah-beyazlı ekibin takımdan göndermek istemediği genç stoper için ocak ayında yapılacak teklifin detayları ortaya çıktı. İşte İtalyan basınında yer alan o haber...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Kasım 2019 Perşembe 12:50
Güncelleme: 28.11.2019 12:50
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un sezon başında kadrosuna kattığı ve şu ana kadar bir maçta forma giyen Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek.
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Milli futbolcu, takımında yeteri kadar süre alamasa da ay-yıldızlı forma altında EURO 2020 Elemeleri'nde gösterdiği performansla parmak ısırtmıştı.
Bir diğer İtalyan ekibi Milan, uzun süredir peşinde olduğu ancak Juventus'un bırakmak istemediği genç stoperden vazgeçmiyor...
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'ın teknik ekibinde görev alan Zvonimir Boban ve Paolo Maldini, Merih'i transfer etmek için ocak ayı stratejisini belirledi.
Juventus'un bonservisi için 35-40 milyon Euro civarında bir rakam talep ettiği Merih için Milan'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade edildi.