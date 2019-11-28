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Yeni transfer olmuştu... Ceza, Eljif Elmas ve ayrılık depremi!
İtalya'nın Napoli Kulübü'nde ortalık karıştı! İtalya Serie A ekibi Napoli'de son zamanlarda yaşanan hem başarısız sonuçlar hem de disiplinsiz hareketlerin bedeli ağır oldu. Takımın gidişatından memnun olmayan yönetim geçtiğimiz haftalarda takımı bir haftalık kampa sokma kararı almıştı. Ancak futbolcular kazan kaldırarak zorunlu olarak tesislerde kalacakları yaptırıma karşı çıkarak evlerinin yolunu tutmuştu. Son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
28 Kasım 2019 Perşembe 12:58
Güncelleme: 28.11.2019 13:12
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Napoli'de sular kaynamaya başladı... Yönetime başkaldıran futbolculara ceza kesildi.
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Futbolcuların yönetime başkaldırmaları sonrası kulüp başkanı De Laurentiis ağır yaptırımları yürürlüğe koydu.
Futbolcuların ekim ayı maaşları askıya alındı, maaşları yüzde 25 oranında azaltıma tabii tuttu.
Tüm futbolcuların yaptırıma tutulduğu ekipte, toplamda 2.5 milyon euroluk para cezası kesildi.
Birçok futbolcuya önemli cezaların kesildiği ekipte Insigne 350 bin euro ile en büyük cezaya çarptırılan isim oldu.