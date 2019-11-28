Yeni transfer olmuştu... Ceza, Eljif Elmas ve ayrılık depremi!

İtalya'nın Napoli Kulübü'nde ortalık karıştı! İtalya Serie A ekibi Napoli'de son zamanlarda yaşanan hem başarısız sonuçlar hem de disiplinsiz hareketlerin bedeli ağır oldu. Takımın gidişatından memnun olmayan yönetim geçtiğimiz haftalarda takımı bir haftalık kampa sokma kararı almıştı. Ancak futbolcular kazan kaldırarak zorunlu olarak tesislerde kalacakları yaptırıma karşı çıkarak evlerinin yolunu tutmuştu. Son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...