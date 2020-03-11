Paris Saint-Germain 2-0 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fransız devi, rakibini Paris'te 2-0'lık skorla devirip çeyrek finale yükseldi.

MAÇ KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI

Korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Paris-Saint Germain, 28. dakikada Neymar ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada Bernat'ın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarında gol sesi çıkmayınca PSG, ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

NEYMAR'LA TARTIŞAN EMRE CAN KIZARDI

Öte yandan Alman ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 89. dakikada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'la tartıştı. Emre Can rakibine yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart görerek takımını son bölümde 10 kişi bıraktı.