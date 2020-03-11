Paris Saint-Germain 2-0 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin favorileri arasında gösterilen Fransız devi Paris-Saint Germain, son 16 turu ilk maçında 2-1 yenildiği Alman temsilcisi Dortmund'u Parc des Princes Stadı'ndaki rövanşta 2-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede PSG'ye turu getiren golleri Neymar ve Bernat kaydetti. Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can 89. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fransız devi, rakibini Paris'te 2-0'lık skorla devirip çeyrek finale yükseldi.
MAÇ KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI
Korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Paris-Saint Germain, 28. dakikada Neymar ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada Bernat'ın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarında gol sesi çıkmayınca PSG, ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
NEYMAR'LA TARTIŞAN EMRE CAN KIZARDI
Öte yandan Alman ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 89. dakikada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'la tartıştı. Emre Can rakibine yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart görerek takımını son bölümde 10 kişi bıraktı.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 02:06
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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