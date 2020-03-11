Paris Saint-Germain 2-0 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG 'sessiz' sedasız turladı!

Saint-Germain 2-0 | MAÇ SONUCU

Paris Saint-Germain 2-0 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

’nin favorileri arasında gösterilen Fransız devi -Saint Germain, son 16 turu ilk maçında 2-1 yenildiği Alman temsilcisi Dortmund'u Parc des Princes Stadı'ndaki rövanşta 2-0 mağlup edip adını yazdırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 'ye turu getiren golleri ve Bernat kaydetti. Dortmund'un Alman yıldızı 89. dakikada görüp takımını 10 kişi bıraktı.

son 16 turu rövanşında Saint-Germain evinde 'u konuk etti. 'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fransız devi, rakibini Paris'te 2-0'lık skorla devirip yükseldi.

MAÇ KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI

Korona virüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Paris-Saint Germain, 28. dakikada ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada Bernat'ın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarında gol sesi çıkmayınca , ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

NEYMAR'LA TARTIŞAN EMRE CAN KIZARDI

Öte yandan Alman ekibinde maça 11'de başlayan Alman futbolcu , 89. dakikada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'la tartıştı. Emre Can rakibine yaptığı hareketin ardından direkt görerek takımını son bölümde 10 kişi bıraktı.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 02:06
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