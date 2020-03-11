MAÇ SONUCU Liverpool 2-3 Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Atletico Madrid, Anfield Road'da konuk olduğu Liverpool ile 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında Liverpool, Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmalara gitti.
Uzatmaların 94. dakikasında ev sahibi ekip, Firmino'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Golden hemen 3 dakika sonra Llorente, kaleci Adrian'ın hatasında oluşan pozisyonu iyi değerlendirdi ve durumu 2-1'e getirdi.
Dakikalar 105+1'i gösterirken tekrar sahneye çıkan Llorente, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.
Mücadelenin 120+1. dakikasında Morata maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Atletico Madrid, 3-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 01:45
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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