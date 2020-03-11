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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool'da ikinci Karius faciası! Atletico çeyrek finalde

MAÇ SONUCU 2-3

MAÇ SONUCU Liverpool 2-3 Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında , Anfield Road'da konuk olduğu ile 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında ile karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında Liverpool, Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmaların 94. dakikasında ev sahibi ekip, Firmino'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Golden hemen 3 dakika sonra Llorente, kaleci Adrian'ın hatasında oluşan pozisyonu iyi değerlendirdi ve durumu 2-1'e getirdi.

Dakikalar 105+1'i gösterirken tekrar sahneye çıkan Llorente, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.

Mücadelenin 120+1. dakikasında Morata maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Atletico Madrid, 3-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 01:45
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