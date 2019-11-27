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Dybala'dan Merih Demiral'a asker selamı! İşte o anlar... ( Juventus - Atletico Madrid maçından kareler...)
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Juventus sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Juventus'un yıldız futbolcusu Dybala attığı golden sonra milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı verdi. Dybala'nın bu hareketi gecenin en çok konuşulan detayı oldu. İşte o anlar ve Juventus Atletico Madrid maçından kareler...
27 Kasım 2019 Çarşamba 00:25
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Devler Ligi'nde gecenin hareketi Paulo Dybala'dan geldi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Atletico Madrid kritik maçta karşı karşıya geldi.
Milli yıldızımız Merih Demiral maça yedek kulübesinde başlarken Dybala'dan takım arkadaşına güzel bir jest geldi.
Juventus'un Arjantinli süperstarıPauloDybala, gol attıktan sonra flaş bir sevinç yaptı. 45+1. dakikada nereydese sıfırdan kullandığı frikik golüyle Juventus'uAtleticoMadrid karşısında 1-0 öne geçirdi.
Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu. Dybala, önce asker selamı verdi. Ardından sevinçle Merih Demiral'a sarıldı..
İşte o anlar ve Juventus - A. Madrid maçından kareler...