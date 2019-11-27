Dybala'dan Merih Demiral'a asker selamı! İşte o anlar... ( Juventus - Atletico Madrid maçından kareler...)

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Juventus sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Juventus'un yıldız futbolcusu Dybala attığı golden sonra milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı verdi. Dybala'nın bu hareketi gecenin en çok konuşulan detayı oldu. İşte o anlar ve Juventus Atletico Madrid maçından kareler...

27 Kasım 2019 Çarşamba 00:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





