Galatasaray 1-1 Club Brugge | MAÇ SONUCU

Galatasaray, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük, Club Brugge'ün golünü 90+2. dakikada Krepin Diatta kaydetti. Grupta 3. basamaktaki Club Brugge 3, son sıradaki Galatasaray 2 puana çıktı. Bu sonucun ardından grupta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'den sonra son 16 turuna kalmayı garantileyen ikinci takım, İspanya ekibi Real Madrid oldu.

UEFA ŞANSI SON MAÇTA BELLİ OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı son hafta oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele eden Galatasaray, sahadan son dakikalarda yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 2'ye çıkardı ve son sırada kaldı. Puanını 3'e yükselten Brugge ise 3. sırada bulunuyor.

Grupta UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım son müsabakaların oynanmasının ardından belli olacak. Son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecekken, Belçika temsilcisi ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG deplasmanında da kazanması gerekiyor.

KÖTÜ SERİ 12 MAÇA ÇIKTI!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.

Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa'daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

MAÇ SONUCU



GALATASARAY 1-1 CLUB BRUGGE



CLUB BRUGGE 9 KİŞİ! 90+4'te Club Brugge'de Diatta ve Mata kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90+2 KALEMİZDE GOLÜ GÖRDÜK Club Brugge, 90+2. dakikada Diatta'nın golüyle mücadelede eşitliği yakaladı. 1-1.

80' CLUB BRUGGE İNANILMAZ KAÇIRDI! Belçika ekibinde Okareke, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ayak içi vuruşunda top dışarı çıktı.



74' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Galatasaray takımında şutu çeken oyuncu Mario Lemina.







73' Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Club Brugge atağı. Şutu çeken oyuncu Charles De Ketelaere ancak top Galatasaray savunmasınca karşılanıyor.



70' Galatasaray takımı golü bulabilirdi ama Adem Büyük çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.



66' Maçın hakemi, sarı kartını Krepin Diatta için kullandı.







65' Ofsayt! Siebe Schrijvers ofsayta düşen oyuncu.



60' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı deplasman takımı için kalkıyor. Charles De Ketelaere ofsaytta kalan oyuncu.



58' Oyuncu değişikliği! Club Brugge için oyuncu değişikliği. Dennis Emmanuel Bonaventure çıkan oyuncu, Siebe Schrijvers giren oyuncu.



58' Club Brugge takımı Hans Vanaken ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.



52' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Ömer Bayram.







48' Diatta'nın sağdan arka direğe doğru yaptığı ortada Diatta'yı aşan top taca çıktı.

50' Club Brugge'ün ikinci yarıya baskılı başladığını söyleyebiliriz. Galatasaray ikinci yarının ilk dakikalarında yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor..

52' Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram yine kaleyi düşündü ama top direk dibinden dışarı gitti.







48' C. BRUGGE GOLE YAKLAŞTI! Belçika ekibi Dennis ile gole çok yaklaştı ancak Fernando Muslera çok iyi bir refleksle gole izin vermedi.



İLK YARI SONUCU



GALATASARAY 1-0 CLUB BRUGGE



45' + 3' Club Brugge'de Mata, Adem ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kaldı ancak önemli bir sorunu yok.



45' Bu arada maçta ilk yarının sonuna en az 3 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.



43' İlk yarının son anlarına girilirken maçta tempo düşmeye başladı.



42' Sağ kanatta topla buluşan Mata, son çizgiye inip ortasını yaptı ama Muslera rahatlıkla topun sahibi oldu.







41' Mata'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Dennis'in ön direğe doğru yaptığı yerden ortada Lemina topu karşıladı.



38' Mariano uzun bir pasla sol kanattaki Ömer Bayram'ı düşündü ama pasın şiddeti fazla...

36' MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ: Diatta'nın sağ kanattan içeri gönderdiği topu önünde bulan Openda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta Muslera soluna gelen topa iyi uzanarak gole izin vermedi. Korner...



33' Mariano sarı kartla cezalandırıldı.

31' Sarı kart! Clinton Mata az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

28' Sarı kart! Club Brugge takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Federico Ricca.





23' İsabetsiz şut! Club Brugge Krepin Diatta ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

17' Club Brugge için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Dennis Emmanuel Bonaventure.



16' Galatasaray golün ardından ayağa paslarla rakio yarı alana yerleşmeye çalışıyor.

18' Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dennis'in yerden sert şutunda Muslera topu kontrol etti. Bu arada Dennis'in şutu öncesinde yaşanan pozisyonda Muslera ile çarpışan Marcao yerde kaldı ancak önemli bir sorunu yok...



14' Sarı kart gören oyuncu Lemina.



İLK GOL ADEM'DEN

Galatasaray'da sahaya çıktığı 12. maçında 2. golünü atan Adem Büyük, öte yandan sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü kaydetti.



11' GOLLL!Galatasaray, 11. dakikada Adem Büyük'ün düzgün vuruşuyla karşılaşmada 1-0 öne geçti.



1' GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ömer Bayram'ın kullandığı etkili serbest vuruşta kaleci Mignolet başarılıydı, seken topta Adem'in röveşatası üstten dışarı gitti.



ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmezken (1G 2B); bu üç karşılaşmada da rakibi Galatasaray'dı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle oynadığı yedi maçın hiçbirini kazanamadı (3B 4M). Sarı kırmızılı ekibin Avrupa arenasında galip gelemeden en fazla karşılaştığı ülke temsilcileri Belçika'dan.

Evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen (4B 6M) ve son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, turnuva tarihinde üst üste dört iç saha yenilgisi almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece birini kazanabilen Club Brugge (6B 11M), bu süreçte tek galibiyetini Kasım 2018'de Monaco'yu deplasmanda yenerek aldı.

Galatasaray geçen sezonun ilk Şampiyonlar Ligi haftasında 3-0 kazandığı Lokomotif Moskova maçından bu yana oynadığı dokuz karşılaşmanın sekizinde gol atamadı ve kalesinde 16 gol gördü (2B 7M).

Club Brugge'ü çalıştıran Philippe Clement'in futbolculuk kariyerinde ilk 11 çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı Galatasaray'a karşıydı (Ekim 2002). Clement futbolcu ya da teknik direktör olarak henüz Galatasaray'a yenilmedi (1G 2B).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray, ayrıca en az şut çeken iki ekipten biri (36; Dinamo Zagreb ile birlikte). Turnuva tarihinde ilk beş grup maçında rakip fileleri havalandıramayan sadece altı takım var ve bunlardan biri Galatasaray (1993/94).

2016/17 sezonundan bu yana en fazla Şampiyonlar Ligi maçını gol atamadan tamamlayan takım, bu süreçte sadece 16 karşılaşmaya çıkmasında rağmen Club Brugge (10).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kendi ülkesinin oyuncularına en az süre veren ekip olan Galatasaray (127 dakika), şu ana kadar hiçbir maçın ilk 11'inde Türk oyuncu oynatmadı.

Eylül 2016'dan (Moussa Dembele vs Barcelona) bu yana Şampiyonlar Ligi kariyerinde çektiği ilk şutunda penaltı kaçıran ilk oyuncu Mbaye Diagne oldu (vs PSG).