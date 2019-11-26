Galatasaray taraftarından Selçuk İnan isyanı! 'Şaka mı bu?''
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçmesine rağmen 90+2. dakikada kalesinde şok bir gol görerek mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray 1-0 öndeyken Ömer Bayram'ın yerine Selçuk İnan'ın oyuna girmesi sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.
26 Kasım 2019 Salı 23:15
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Galatasaray ile Club Brugge Şampiyonlar Ligi 5. maçında 1-1 berabere kaldı.
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Bu sonuçla Galatasaray puanını 2'ye yükseltirken Club Brugge'ün 3 puanı oldu.
Galatasaray taraftarı Club Brugge maçında Selçuk İnan'ın oyuna girmesine büyük tepki gösterdi.