Galatasaray taraftarından Selçuk İnan isyanı! 'Şaka mı bu?''

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçmesine rağmen 90+2. dakikada kalesinde şok bir gol görerek mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray 1-0 öndeyken Ömer Bayram'ın yerine Selçuk İnan'ın oyuna girmesi sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

26 Kasım 2019 Salı 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





