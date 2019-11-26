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Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı! "Dünyanın en boş orta sahası"
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda zorlu karşılaşmada yıldız isim taraftarı adeta çıldırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın 1-0 üstün gittiği anlarda bile yaptığı büyük hatalara neden olan yıldız futbolcusu ile ilgili sosyal medyada eleştirilerde bulundu. İşte o yıldız ve yapılan eleştiriler...
26 Kasım 2019 Salı 22:27
Güncelleme: 26.11.2019 22:31
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Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 5'inci karşılaşmasında sahasında Club Brugge ile karşılaştı.
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Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya hızlı başladı ve 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Galatasaray'ın üstünlük kurduğu karşılaşmada Fildişili yıldız Seri taraftarlar tarafından büyük eleştirilere neden oldu.
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Maçtan önce Belhanda ile arasındaki buzları eriten Galatasaray taraftarı Seri'nin pas hataları nedeniyle yıldız ismi eleştiri yağmuruna tuttu.
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Seri bu sezon Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere toplam 13'üncü maçına çıktı.