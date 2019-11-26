Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı! "Dünyanın en boş orta sahası"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda zorlu karşılaşmada yıldız isim taraftarı adeta çıldırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın 1-0 üstün gittiği anlarda bile yaptığı büyük hatalara neden olan yıldız futbolcusu ile ilgili sosyal medyada eleştirilerde bulundu. İşte o yıldız ve yapılan eleştiriler...

26 Kasım 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 26.11.2019 22:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





