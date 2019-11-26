Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı! 'Dünyanın en boş orta sahası' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı! "Dünyanın en boş orta sahası"

Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı! "Dünyanın en boş orta sahası"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda zorlu karşılaşmada yıldız isim taraftarı adeta çıldırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın 1-0 üstün gittiği anlarda bile yaptığı büyük hatalara neden olan yıldız futbolcusu ile ilgili sosyal medyada eleştirilerde bulundu. İşte o yıldız ve yapılan eleştiriler...
26 Kasım 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 26.11.2019 22:31
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 5'inci karşılaşmasında sahasında Club Brugge ile karşılaştı.

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Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya hızlı başladı ve 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!

Galatasaray'ın üstünlük kurduğu karşılaşmada Fildişili yıldız Seri taraftarlar tarafından büyük eleştirilere neden oldu.

Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!

Maçtan önce Belhanda ile arasındaki buzları eriten Galatasaray taraftarı Seri'nin pas hataları nedeniyle yıldız ismi eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!
Galatasaray'ın yıldızı taraftarı çıldırttı: Dünyanın en boş orta sahası!

Seri bu sezon Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere toplam 13'üncü maçına çıktı.

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