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Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Club Brugge'ü sahasında konuk ettiği mücadelede Adem Büyük'ün attığı gol sonrası Fatih Terim'in verdiği tepki sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
26 Kasım 2019 Salı 21:43
Güncelleme: 26.11.2019 22:10
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 5. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Club Brugge'ü sahasında ağırladı.
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Sarı-kırmızılı takım yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kritik bir maça çıktı.
Taraftarının müthiş desteğiyle maça çıkan sarı-kırmızılılar unutulmayacak bir an yaşadı.
Maça etkili başlayan sarı kırmızılı ekip henüz 11. dakikada Adem Büyük'ün şık golüyle 1-0 öne geçti.
Galatasaray'ın bu sezon Devler Ligi'ndeki bu ilk golü sonrası Fatih Terim'in saha kenarındaki tepkisi ise sosyal medyada kısa sürede 'trend topic' oldu.