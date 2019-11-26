Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...) - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)

Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Club Brugge'ü sahasında konuk ettiği mücadelede Adem Büyük'ün attığı gol sonrası Fatih Terim'in verdiği tepki sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
26 Kasım 2019 Salı 21:43 Güncelleme: 26.11.2019 22:10
Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 5. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Club Brugge'ü sahasında ağırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)

Sarı-kırmızılı takım yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kritik bir maça çıktı.

Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)

Taraftarının müthiş desteğiyle maça çıkan sarı-kırmızılılar unutulmayacak bir an yaşadı.

Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)

Maça etkili başlayan sarı kırmızılı ekip henüz 11. dakikada Adem Büyük'ün şık golüyle 1-0 öne geçti.

Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)

Galatasaray'ın bu sezon Devler Ligi'ndeki bu ilk golü sonrası Fatih Terim'in saha kenarındaki tepkisi ise sosyal medyada kısa sürede 'trend topic' oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN