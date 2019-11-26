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26 Kasım 2019, Salı
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İşte 'ın grubunda puan durumu

İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşma 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Bu skor Galatasaray'ın gruptaki sıralamasını da değiştirdi. İşte güncel puan durumu...

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşıyor.

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Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

Cimbom, Brugge karşısında 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu skor Galatasaray'ın grubundaki yerini de değiştirdi.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:

  1. 26.11.2019
  2. Güncelleme: 26.11.2019 21:26
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