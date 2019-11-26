İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşma 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Bu skor Galatasaray'ın gruptaki sıralamasını da değiştirdi. İşte güncel puan durumu...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşıyor.
Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.
Cimbom, Brugge karşısında 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu skor Galatasaray'ın grubundaki yerini de değiştirdi.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:
- 26.11.2019
- Güncelleme: 26.11.2019 21:26
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Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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