Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge 1-1 berabere kaldı. 90+2'inci dakika yediği golle çok yaklaştığı galibiyeti elinden kaçıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu üzgün bir görüntü çizdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam çok konuşulan Ömer Bayram - Selçuk İnan değişikliği ile ilgili konuşurken transfer konusunda önemli mesajlar verdi. İşte Galatasaray ve Club Brugge cephesinin maç sonu açıklamaları...

26 Kasım 2019 Salı 23:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





