Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge 1-1 berabere kaldı. 90+2'inci dakika yediği golle çok yaklaştığı galibiyeti elinden kaçıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu üzgün bir görüntü çizdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam çok konuşulan Ömer Bayram - Selçuk İnan değişikliği ile ilgili konuşurken transfer konusunda önemli mesajlar verdi. İşte Galatasaray ve Club Brugge cephesinin maç sonu açıklamaları...
26 Kasım 2019 Salı 23:50
Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...

Adem Büyük: Duygularım karmakarışık. Sevinçliyim ama daha çok da üzgünüm. Hak ettiğimiz maçı böyle bitirmek bize yakışmadı, çok üzüldük.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...

Bugün gerçek Galatasaray'ın neler yapabileceğini gösterdik. Son vuruşlarda biraz daha iyi olabilseydik farklı kazanabileceğimiz bir maçı puan kaybederek bitirdik.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...

Yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarıma mücadelesinden dolayı, taraftarlarımıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...

"TOPUN ORAYA GİTMESİ ŞANSSIZLIK"

Şanssız bir gol yediklerini vurgulayan golcü oyuncu, "Futbol bu, ufak bir konsantrasyon hatası golü getirdik. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonumuz yüksekti ama şanssızlık.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer mesajı! Devre arasında...

Marcao'ya çarpıp gidiyor, o topun oraya gitmesi şanssızlık. Nasip değilmiş.


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