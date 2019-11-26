Galatasaray taraftarından Ömer Bayram çılgınlığı!

Galatasaray'ın Club Brugge karşılaşmasında attığı golün asistini yapan Ömer Bayram, maç sonu yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Bayram, "Yerde zaman geçirmek olur, topu tutmak olur. Bu seviyede 90+2'de gol yememeliydik" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarı da yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

26 Kasım 2019 Salı 23:34 Güncelleme: 26.11.2019 23:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





