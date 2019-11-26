Galatasaray taraftarından Ömer Bayram çılgınlığı!

Galatasaray'ın Club Brugge karşılaşmasında attığı golün asistini yapan Ömer Bayram, maç sonu yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Bayram, "Yerde zaman geçirmek olur, topu tutmak olur. Bu seviyede 90+2'de gol yememeliydik" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarı da yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
26 Kasım 2019 Salı 23:34
Güncelleme: 26.11.2019 23:35
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Galatasaray'da sezon başında gönderilmek istenen ama son anda takımda kalan milli futbolcu Ömer Bayram, adeta küllerinden doğdu. Fatih Terim'in göz bebeklerinden olan Ömer, Club Brugge maçındaki performansıyla yine alkış topladı.
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Son dönemde orta alanda oynadığı performansla beğeni toplayan Ömer Bayram, ClubBrugge maçına damga vuran isimler arasında yer aldı
Sol bekten ziyade, 8 numara olarak düşünülen tecrübeli futbolcu, hem ligde hem de Avrupa'daTerim'den daha fazla şans bulurken sergilediği performansla alkış toplamaya devam ediyor.
GALATASARAY'IN EN İYİSİ
Ömer Bayram bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.
ClubBrugge karşısında da yaptığı asistle Galatasaray'ın en çok asist yapan ismi oldu.