Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. Sarı kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılınca Avrupa Ligi'ne katılma planları da değişti. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
26 Kasım 2019 Salı 23:35
Güncelleme: 26.11.2019 23:49
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Bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasına büyük umutlarla başlayan Galatasaray, A Grubu'nda aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmış ve taraftarlarını üzmüştü.
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Gruptaki 5. hafta maçında Club Brugge'ü evinde ağırlayan sarı kırmızılı ekip, 11. dakikada Adem Büyük'le öne geçti ancak 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.
Bu karşılaşma sonunda A Grubu'nda puan durumu ise şu şekilde:
AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?
Peki bu tabloya bakınca, Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için ne yapması lazım?
İlk olarak, Galatasaray'ın PSG ile 11 Aralık 2019'da Paris'te karşı karşıya gelecek. Cimbom'un bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor.