Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. Sarı kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılınca Avrupa Ligi'ne katılma planları da değişti. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

26 Kasım 2019 Salı 23:35 Güncelleme: 26.11.2019 23:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





