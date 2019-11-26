Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. Sarı kırmızılı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılınca Avrupa Ligi'ne katılma planları da değişti. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
26 Kasım 2019 Salı 23:35 Güncelleme: 26.11.2019 23:49
Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasına büyük umutlarla başlayan Galatasaray, A Grubu'nda aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmış ve taraftarlarını üzmüştü.

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Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

Gruptaki 5. hafta maçında Club Brugge'ü evinde ağırlayan sarı kırmızılı ekip, 11. dakikada Adem Büyük'le öne geçti ancak 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

Bu karşılaşma sonunda A Grubu'nda puan durumu ise şu şekilde:

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Peki bu tabloya bakınca, Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için ne yapması lazım?

Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller

İlk olarak, Galatasaray'ın PSG ile 11 Aralık 2019'da Paris'te karşı karşıya gelecek. Cimbom'un bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor.

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