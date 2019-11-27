Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden

Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında alınan beraberlik sonrası moraller bozulurken, transfer çalışmaları hızlandırıldı. Emre Mor ve Ryan Babel'den beklediği verimi alamayan Cimbom, devre arasında iki transferle kanatlanacak.
27 Kasım 2019 Çarşamba 07:18
Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile büyük bir yara aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip umutlarını zorlu Paris-Saint Germain deplasmanına bıraktı.

Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden

Öte yandan Brugge karşılaşmasındaki kadro eksikliği, Fatih Terim'in canını sıktı.

Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden

Club Brugge maçı dahil oyuna sonradan dahil olduğu mücadelelerin hiçbirinde katkı veremeyen Emre Mor'un üstü çizilirken, Aslan'da kanat bölgesine takviye yapılması kesinleşti.

Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden

Transferleri son güne bırakmak istemeyen Cimbom, ocak ayı transferleri için kolları erken sıvadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN