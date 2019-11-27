Aslan kanatlanacak! Devre arasında iki bomba birden
Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında alınan beraberlik sonrası moraller bozulurken, transfer çalışmaları hızlandırıldı. Emre Mor ve Ryan Babel'den beklediği verimi alamayan Cimbom, devre arasında iki transferle kanatlanacak.
27 Kasım 2019 Çarşamba 07:18
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile büyük bir yara aldı.
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Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip umutlarını zorlu Paris-Saint Germain deplasmanına bıraktı.
Öte yandan Brugge karşılaşmasındaki kadro eksikliği, Fatih Terim'in canını sıktı.
Club Brugge maçı dahil oyuna sonradan dahil olduğu mücadelelerin hiçbirinde katkı veremeyen Emre Mor'un üstü çizilirken, Aslan'da kanat bölgesine takviye yapılması kesinleşti.
Transferleri son güne bırakmak istemeyen Cimbom, ocak ayı transferleri için kolları erken sıvadı.