Bir transfer çalımı daha! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Bir transfer çalımı daha! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i alarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmıştı. Fenerbahçe ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın gözdesine teklif yapıp ezeli rakibine bir çalım daha atmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer harekatına ait detaylar...

27 Kasım 2019 Çarşamba 07:19 Güncelleme: 27.11.2019 07:19
Bir transfer çalımı daha! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Bir transfer çalımı daha! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için düğmeye bastı.

Bir transfer çalımı daha! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Yaz transfer sezonunda birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçeli kurmaylar ocak ayı için hazırlıklarına başladı.

Bir transfer çalımı daha! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Ara transfer döneminde takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler gündem yaratacak bir ismi gündemine aldı.

Bir transfer çalımı daha! Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanmış ve Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı.

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