Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlileri heyecanlandırmıştı. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin ligdeki durumundan dolayı da forma şansı bulmakta zorlanan Ferdi, bu sezon da umduğunu bulamadı. Ligde ilk 4 hafta süre alan genç yıldız, daha sonra formayı unuttu. Ferdi konusunda Fenerbahçelileri üzecek gelişmeler yaşandı...