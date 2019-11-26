Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlileri heyecanlandırmıştı. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin ligdeki durumundan dolayı da forma şansı bulmakta zorlanan Ferdi, bu sezon da umduğunu bulamadı. Ligde ilk 4 hafta süre alan genç yıldız, daha sonra formayı unuttu. Ferdi konusunda Fenerbahçelileri üzecek gelişmeler yaşandı...
26 Kasım 2019 Salı 12:40
Güncelleme: 26.11.2019 12:40
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Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden yıldız adaylarından Ferdi Kadıoğlu, fırtına gibi giriş yaptığı sezonun devamında adeta formayı unuttu.
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Sezonun ilk maçında Gaziantep karşısında 77. dakikada Victor Moses'in yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 88. dakikada takımının 5. golünü atmıştı.
Genç futbolcunun dikkatleri en çok üzerine çektiği maç ise Başakşehir müsabakası olmuştu.
Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Ferdi, 90 3. dakikada Nabir Dirar'ın galibiyeti getiren golünün asistini yapmış ve 3 puanın mimarlarından olmuştu.
Sırasıyla Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında da süre alan genç futbolcu, ilk 4 haftanın ardından bir daha şans bulamadı.