Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlileri heyecanlandırmıştı. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin ligdeki durumundan dolayı da forma şansı bulmakta zorlanan Ferdi, bu sezon da umduğunu bulamadı. Ligde ilk 4 hafta süre alan genç yıldız, daha sonra formayı unuttu. Ferdi konusunda Fenerbahçelileri üzecek gelişmeler yaşandı...

26 Kasım 2019 Salı 12:40 Güncelleme: 26.11.2019 12:40
Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden yıldız adaylarından Ferdi Kadıoğlu, fırtına gibi giriş yaptığı sezonun devamında adeta formayı unuttu.

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Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Sezonun ilk maçında Gaziantep karşısında 77. dakikada Victor Moses'in yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 88. dakikada takımının 5. golünü atmıştı.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Genç futbolcunun dikkatleri en çok üzerine çektiği maç ise Başakşehir müsabakası olmuştu.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan Ferdi, 90 3. dakikada Nabir Dirar'ın galibiyeti getiren golünün asistini yapmış ve 3 puanın mimarlarından olmuştu.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ferdi Kadıoğlu...

Sırasıyla Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında da süre alan genç futbolcu, ilk 4 haftanın ardından bir daha şans bulamadı.

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