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26 Kasım 2019, Salı
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Puan kaybının nedeni Galatasaray!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, oynanan oyun taraftarı memnun etmedi. Fenerbahçe'de teknik heyet bir puandan memnun kalırken, puan kaybının nedeninin Galatasaray olduğu ortaya çıktı...
26 Kasım 2019 Salı 12:24
Puan kaybının nedeni Galatasaray!

Fenerbahçe zorlu Malatyaspor deplasmanından bir puan alsa da ortaya konan futbolcu ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın defansif anlayışı eleştiri konusu oldu.

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Puan kaybının nedeni Galatasaray!

Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında 'Her maça galibiyet için çıkıyoruz' dese de bu zor deplasmandaki önceliği rakibine karşı önlem almaktı.

Puan kaybının nedeni Galatasaray!

BİR PUAN KÖTÜ DEĞİL
Ligin en çok gol atan ve 3. bölgede en tehlikeli takımına karşı oynamanın yanısıra sarı-lacivertli takımdaki eksiklikler de teknik heyetin gözünü korkuttu.

Puan kaybının nedeni Galatasaray!

Sarı-lacivertli takımda bütün bu faktörler birleştiğinde 'Malatya deplasmanından alınacak bir puan kötü değil' görüşü hakim oldu.

Puan kaybının nedeni Galatasaray!

Çünkü şampiyonluk yolunda puansız geçilen maçların uzun vadede sancısı büyük oluyor.

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