Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal ve Ali Koç...

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Bu beraberlik sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu beğenmediği ve deplasman performansından da şikayetçi olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...