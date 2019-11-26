Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal ve Ali Koç...
Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Bu beraberlik sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu beğenmediği ve deplasman performansından da şikayetçi olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...
26 Kasım 2019 Salı 11:24
Güncelleme: 26.11.2019 11:52
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Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
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Rakibi ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 45+9'da penaltı atışından yararlanamadığı mücadelede teknik direktör Ersun Yanal'ın Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda ileri uçta Alper Potuk'a görev vermesi tartışma konusu oldu.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç,karşılaşmayı tribünde ayaktan ve büyük heyacan içiresinde izlerken, karşılaşmanın 0-0 sona ermesiyle büyük üzüntü yaşadı.
Karşılaşma sonrasında Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler dostluk yemeğinde bir araya geldi.