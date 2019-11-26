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26 Kasım 2019, Salı
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Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz

Fenerbahçe scoutlarının bir süredir takipte olduğu genç futbolcunun hocası, oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olma ihtimalini yorumlarken çarpıcı sözler sarf etti. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

26 Kasım 2019 Salı 08:39
Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz

Transfer çalışmalarını scout ekibi aracılığıyla yürüten Fenerbahçe, listesine sürpriz bir ismi dahil etmişti.

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Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz

Genç yıldızın hocasından, sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi...

Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz

Adı Fenerbahçe ile anılan İngiliz ekibi Reading'in 23 yaşındaki golcüsü George Puscas, bir süredir sarı-lacivertli kulübün transfer ekibinin gündemindeydi.

Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz

Genç futbolcuyu son olarak EURO 2020 Elemeleri'nde Romanya'nın İsveç ile oynadığı maçta izleyen Fenerbahçeli scoutların oyuncunun performansından memnun kalmadığı da iddia edilmişti.

FENERBAHÇELİ SCOUTLAR ROMANYA-İSVEÇ MAÇINI İZLEDİ... HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!

Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz

Rumen yıldızın hocası Mark Bowen, oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

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