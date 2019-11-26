Flaş sözler: Fenerbahçe'ye gitmesi iyi olmaz
Fenerbahçe scoutlarının bir süredir takipte olduğu genç futbolcunun hocası, oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olma ihtimalini yorumlarken çarpıcı sözler sarf etti. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Genç futbolcuyu son olarak EURO 2020 Elemeleri'nde Romanya'nın İsveç ile oynadığı maçta izleyen Fenerbahçeli scoutların oyuncunun performansından memnun kalmadığı da iddia edilmişti.
FENERBAHÇELİ SCOUTLAR ROMANYA-İSVEÇ MAÇINI İZLEDİ... HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!