Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti

Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayında sarı-lacivertli takımdaki kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Moses ile yeni bir görüşme yapmayacak olan Fenerbahçeli kurmaylar o bölgeye gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği Edin Visca'nın transferi için zemin hazırlanmış durumda. Öyle ki, Boşnak yıldızın Fenerbahçe ile ilgili sözleri olay olurken sarı-lacivertli takımın transferi bitireceği ücret de belli oldu. İşte ses getirecek transferin detayları, Edin Visca'nın o sözleri ve transferin Fenerbahçe'ye maliyeti... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
26 Kasım 2019 Salı 07:33 Güncelleme: 26.11.2019 07:33
Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti

Fenerbahçe'nin sezon başında olduğu gibi, ara transfer dönemi öncesinde de gündeminde olan Edin Visca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti

Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Boşnak futbolcu ile ilgilenmiş ancak dönemin şartlarına göre transfer gerçekleşmemişti.

Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti

Ancak son yaşanan gelişmeler sonrası Edin Visca'nın transferi ciddiye bindi!

Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti


Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Visca'nın ocak ayında imzaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti


Yanal'ın da olumlu rapor verdiği Visca'nın ocak ayında imzası için geri sayıma geçildi

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