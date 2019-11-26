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Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayında sarı-lacivertli takımdaki kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Moses ile yeni bir görüşme yapmayacak olan Fenerbahçeli kurmaylar o bölgeye gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği Edin Visca'nın transferi için zemin hazırlanmış durumda. Öyle ki, Boşnak yıldızın Fenerbahçe ile ilgili sözleri olay olurken sarı-lacivertli takımın transferi bitireceği ücret de belli oldu. İşte ses getirecek transferin detayları, Edin Visca'nın o sözleri ve transferin Fenerbahçe'ye maliyeti... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
26 Kasım 2019 Salı 07:33
Güncelleme: 26.11.2019 07:33
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Fenerbahçe'ninsezon başındaolduğu gibi, aratransfer dönemi öncesindede gündeminde olanEdin Visca ile ilgili flaş bir gelişmeyaşandı.
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Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Boşnak futbolcu ile ilgilenmiş ancak dönemin şartlarına göre transfer gerçekleşmemişti.
Ancak son yaşanan gelişmeler sonrası Edin Visca'nın transferi ciddiye bindi!
Teknik direktörErsun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimlerinbaşında gelen Visca'nın ocak ayındaimzaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Yanal'ın da olumlu rapor verdiği Visca'nın ocak ayında imzası için geri sayıma geçildi