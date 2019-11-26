Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayında sarı-lacivertli takımdaki kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Moses ile yeni bir görüşme yapmayacak olan Fenerbahçeli kurmaylar o bölgeye gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği Edin Visca'nın transferi için zemin hazırlanmış durumda. Öyle ki, Boşnak yıldızın Fenerbahçe ile ilgili sözleri olay olurken sarı-lacivertli takımın transferi bitireceği ücret de belli oldu. İşte ses getirecek transferin detayları, Edin Visca'nın o sözleri ve transferin Fenerbahçe'ye maliyeti... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

26 Kasım 2019 Salı 07:33 Güncelleme: 26.11.2019 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





