Fenerbahçe'nin scout ekibi, Romanya ile İsveç'in EURO 2020 Elemeleri'ndeki maçını takip etti. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde bulunan Puscas'ı beğenmeyen gözlemciler, raporda İsveç'ten o isme tam not verdi. İşte detaylar...