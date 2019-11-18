Fenerbahçe'nin scout ekibi, Romanya ile İsveç'in EURO 2020 Elemeleri'ndeki maçını takip etti. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde bulunan Puscas'ı beğenmeyen gözlemciler, raporda İsveç'ten o isme tam not verdi. İşte detaylar...
18 Kasım 2019 Pazartesi 09:46
Güncelleme: 18.11.2019 10:00
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Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için oyuncu arayışlarına devam ediyor.
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Sarı-lacivertli takımın scoutları önceki akşam İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta sezon başında listeye giren iki isim GeorgePuscas ile RobinQuaison'u izledi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan maçta Puscas tam bir hayal kırıklığı yaratırken, Quaison ise İsveç'in ikinci golünü atan isim oldu ve beğeni topladı.
ROBIN QUAISON KİMDİR?
26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Gana asıllı İsveçli oyuncu Almanya Bundesliga'da 2017 yılından bu yana Mainz takımında forma giyiyor.
Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gole imza atmış durumda.