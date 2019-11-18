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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!

Fenerbahçe'nin scout ekibi, Romanya ile İsveç'in EURO 2020 Elemeleri'ndeki maçını takip etti. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde bulunan Puscas'ı beğenmeyen gözlemciler, raporda İsveç'ten o isme tam not verdi. İşte detaylar...

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:46 Güncelleme: 18.11.2019 10:00
Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!

Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için oyuncu arayışlarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!

Sarı-lacivertli takımın scoutları önceki akşam İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta sezon başında listeye giren iki isim George Puscas ile Robin Quaison'u izledi.

Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan maçta Puscas tam bir hayal kırıklığı yaratırken, Quaison ise İsveç'in ikinci golünü atan isim oldu ve beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!

ROBIN QUAISON KİMDİR?

26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Gana asıllı İsveçli oyuncu Almanya Bundesliga'da 2017 yılından bu yana Mainz takımında forma giyiyor.

Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!

Yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gole imza atmış durumda.

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