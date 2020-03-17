Şenes Erzik resmen açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi yarı final maçları İstanbul'da...'
UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, yaptığı açıklamada EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesi kararını değerlendirirken, Şampiyonlar Ligi'ne dair önemli bir detaya yer verdi. Erzik, konu ile ilgili açıklamasında, "Cuma'dan başlayıp Pazar'a kadar bu işi bitirmek formül olabilir." dedi. İşte detaylar...
UEFA'nın, EURO 2020'yi resmi olarak 2021'e ertelemesinin ardından UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TRT Spor'a konuşan Erzik, UEFA'nın aldığı kararın doğru olduğunu ifade ederken, "Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bunu hep beraber konuştuğumuzda, böyle olacağını hepimiz biliyorduk yani. Bu yeni bir şey değil. Bundan sonrası önemli. UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez. Liglerin ertelenmesi, çareler aranıp bulunduğunda, yaz tatilinden de fedakarlık yaparak haziran temmuz aylarında başlanarak bitirilmesi." dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI!
Erzik, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin de konuşurken, Avrupa'da koronavirüsün çokça yayılması ve ölümlere sebep olması nedeniyle Devler Ligi yarı final müsabakalarının İstanbul'da oynanabileceğine işaret etti ve, "Cuma'dan başlayıp Pazar'a kadar bu işi bitirmek formül olabilir." dedi.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 18:00
- Şenes Erzik resmen açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi yarı final maçları İstanbul'da...'
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şenes Erzik resmen açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi yarı final maçları İstanbul'da...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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