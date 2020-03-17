Şenes Erzik resmen açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi yarı final maçları İstanbul'da...'

UEFA'nın, EURO 2020'yi resmi olarak 2021'e ertelemesinin ardından UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor'a konuşan Erzik, UEFA'nın aldığı kararın doğru olduğunu ifade ederken, "Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bunu hep beraber konuştuğumuzda, böyle olacağını hepimiz biliyorduk yani. Bu yeni bir şey değil. Bundan sonrası önemli. UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez. Liglerin ertelenmesi, çareler aranıp bulunduğunda, yaz tatilinden de fedakarlık yaparak haziran temmuz aylarında başlanarak bitirilmesi." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI!

Erzik, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin de konuşurken, Avrupa'da koronavirüsün çokça yayılması ve ölümlere sebep olması nedeniyle Devler Ligi yarı final müsabakalarının İstanbul'da oynanabileceğine işaret etti ve, "Cuma'dan başlayıp Pazar'a kadar bu işi bitirmek formül olabilir." dedi.