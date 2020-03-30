Lionel Messi resmen açıkladı! Oyunculardan büyük maaş fedakarlığı
Lionel Messi, Barcelona'da oyuncuların maaşlarında %70 kesintiye gitme kararı aldıklarını ve corona virüsü nedeniyle yaşanan bu süreç boyunca kulüp çalışanlarına %100 katkı yapılacağını duyurdu.
İspanya La Lige ekiplerinden Barcelona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Kovid-19 salgının devam ettiği süre zarfından tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi.
Futbolda A takımda sporcuların maaşlarında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağını belirten Barcelona, bu şekilde diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının tamamını almasının garanti edileceğini duyurdu.
Katalan kulübü, "sağlık krizinini yaşandığı bu olağanüstü dönemdeki anlayışlarından dolayı" tüm sporcularına teşekkür etti.
Barcelona'da sporcuların, Kovid-19 salgının sona ermesinin ardından maaşlarını yine tam olarak almaya devam edeceklerini açıklandı.
Bu arada konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Barcelona takım kaptanı Lionel Messi, maaşlarının yüzde 70 kesileceğini doğrulayarak, kriz yönetiminden dolayı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Messi, "Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı." diye yazdı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona dışında Atletico Madrid'in de benzer bir şekilde sporcularının maaşlarında kesinti yapmaya hazırlandığı, görüşmelerin devam ettiği biliniyor.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lionel Messi resmen açıkladı! Oyunculardan büyük maaş fedakarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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