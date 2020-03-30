Lionel Messi resmen açıkladı! Barcelonalı oyunculardan büyük maaş fedakarlığı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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resmen açıkladı! Oyunculardan büyük fedakarlığı

Lionel Messi resmen açıkladı! Oyunculardan büyük maaş fedakarlığı

, 'da oyuncuların maaşlarında %70 kesintiye gitme kararı aldıklarını ve nedeniyle yaşanan bu süreç boyunca kulüp çalışanlarına %100 katkı yapılacağını duyurdu.

İspanya La Lige ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında yapma kararı aldı.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Kovid-19 salgının devam ettiği süre zarfından tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi.

Futbolda A takımda sporcuların maaşlarında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağını belirten Barcelona, bu şekilde diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının tamamını almasının garanti edileceğini duyurdu.

Katalan kulübü, "sağlık krizinini yaşandığı bu olağanüstü dönemdeki anlayışlarından dolayı" tüm sporcularına teşekkür etti.

Barcelona'da sporcuların, Kovid-19 salgının sona ermesinin ardından maaşlarını yine tam olarak almaya devam edeceklerini açıklandı.

Bu arada konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Barcelona takım kaptanı , maaşlarının yüzde 70 kesileceğini doğrulayarak, kriz yönetiminden dolayı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Messi, "Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı." diye yazdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona dışında Atletico Madrid'in de benzer bir şekilde sporcularının maaşlarında kesinti yapmaya hazırlandığı, görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

  1. 30.03.2020
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