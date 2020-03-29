Atletico Madrid duyurdu! 14 yaşındaki Christian Minchola hayatını kaybetti - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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duyurdu! 14 yaşındaki hayatını kaybetti

Atletico Madrid duyurdu! 14 yaşındaki Christian Minchola hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... ekiplerinden , altyapıda oynayan 14 yaşındaki forvet oyuncusu 'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İspanya Ligi ekiplerinden , altyapıda oynayan 14 yaşındaki forvet oyuncusu 'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Atletico akademisine 2013-14 sezonunda katılan ve U14 takımında forma giyen Minchona'nın kalp krizinden vefat ettiği duyuruldu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten şüphelenildiği ancak vefatın salgınla ilgili olmadığı belirtildi.

Kulüp başkanı Enrique Cerezo oyuncunun yaşamını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Oyuncumuzun ölüm haberi bizi derinden yaraladı. Kaybından büyük acı duyuyoruz. Atletico Madrid ve Atletico ailesi, sonsuz acı yaşayan Christian'ın ailesinin yanında" dedi.

Kulüp Ceo'su Miguel Angel Gil ise genç oyuncunun kaybıyla ilgili olarak, "Bu yaşta bir kişinin ölümü korkunç ve insanı güçsüz bırakıyor. Son günlerde çok yakınımdaki kişilerin ölümüne de tanık olduk. Onlara hak ettikleri gibi bir hoşçakal diyemedik. Christian'ın ölümünden dolayı büyük bir adaletsizlik duygusu hissediyorum. Kalbimiz yaralı" diye konuştu.

Takım kaptanı Koke ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christian Minchola'ya öfke ve acı ile veta etmek zorundayız. Hayat adaletsiz" ifadelerini kullandı.

BAYRAKLAR YARIYA İNECEK
Atletico Madrid, bu arada son günlerde yaşamını yitiren taraftarlar ve Minchola için kulüp dışında asılı olan bayrağın yarıya indirileceğini duyurdu.

  1. 29.03.2020
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