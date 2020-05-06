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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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'da dönüş hazırlıkları başladı! testi...

La Liga'da dönüş hazırlıkları başladı! Corona virüsü testi...

'da futbola adına hazırlıklar sürüyor.. ve La Liga 2 ekiplerinde oynayan futbolcular, antrenmanlara başlamak için bugün kulüplerinin tesislerine giderek yeni tip testinden geçti.

Covid-19 salgınından dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halden bu yana antrenmanların durdurulduğu 1. ve 2. lig takımlarında sahalara için hazırlıklara başlandı.

1. Ligi'ndeki () 20 kulübün 15'inde futbolcular, bu sabah özel arabalarıyla ayrı ayrı tesislere gelerek sağlık personelleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi.

Kulüp tesislerine girişte dezenfektan jel verilen futbolcuların hepsinin maske taktığı, bazılarının eldiven de kullandığı görüldü.

1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği, Kovid-19 testleri negatif çıkan futbolcular, tesislerde ilk aşamada bireysel antrenmanlara başlayacak.

Bu kapsamda sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcunun olmasına izin verilirken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.

Testler 15 gün içinde üç kez tekrarlanarak, sonrasında toplu antrenmanlara geçilecek. Futbolcular dışında teknik heyet ve diğer kulüp çalışanlarına da aynı testler yapılacak.

Toplu antrenmanlara geçildiğinde takımların tesislerde veya otelde kampa girmesi gerekirken, tek kişilik odalarda kalacak futbolcuların, birlikte yemek yemesine veya ortak alanlarda bulunmasına müsade edilmeyecek.

Takımların bu hafta içinde bireysel antrenmanlara başlaması ve liglerde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.

Diğer yandan İspanya Federasyonu (RFEF), bölgesel alt liglerin oynandığı 3. ve 4. liglerdeki sezonları sonlandırma ve sadece play-off maçlarının oynanması kararını aldı.

Ayrıca Covid-19''dan dolayı kadınlar 1. futbol liginde de sezon sonlandırılacak, lider olan şampiyon ilan edildi.

  1. 06.05.2020
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