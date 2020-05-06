La Liga'da dönüş hazırlıkları başladı! Corona virüsü testi...
İspanya'da futbola geri dönüş adına hazırlıklar sürüyor.. La Liga ve La Liga 2 ekiplerinde oynayan futbolcular, antrenmanlara başlamak için bugün kulüplerinin tesislerine giderek yeni tip corona virüsü testinden geçti.
Covid-19 salgınından dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halden bu yana antrenmanların durdurulduğu 1. ve 2. lig takımlarında sahalara geri dönüş için hazırlıklara başlandı.
İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 20 kulübün 15'inde futbolcular, bu sabah özel arabalarıyla ayrı ayrı tesislere gelerek sağlık personelleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi.
Kulüp tesislerine girişte dezenfektan jel verilen futbolcuların hepsinin maske taktığı, bazılarının eldiven de kullandığı görüldü.
1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği, Kovid-19 testleri negatif çıkan futbolcular, tesislerde ilk aşamada bireysel antrenmanlara başlayacak.
Bu kapsamda sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcunun olmasına izin verilirken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.
Testler 15 gün içinde üç kez tekrarlanarak, sonrasında toplu antrenmanlara geçilecek. Futbolcular dışında teknik heyet ve diğer kulüp çalışanlarına da aynı testler yapılacak.
Toplu antrenmanlara geçildiğinde takımların tesislerde veya otelde kampa girmesi gerekirken, tek kişilik odalarda kalacak futbolcuların, birlikte yemek yemesine veya ortak alanlarda bulunmasına müsade edilmeyecek.
Takımların bu hafta içinde bireysel antrenmanlara başlaması ve liglerde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.
Diğer yandan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bölgesel alt liglerin oynandığı 3. ve 4. liglerdeki sezonları sonlandırma ve sadece play-off maçlarının oynanması kararını aldı.
Ayrıca Covid-19''dan dolayı kadınlar 1. futbol liginde de sezon sonlandırılacak, lider olan Barcelona şampiyon ilan edildi.
- 06.05.2020
- İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma koşulları genelgesi
- Juventus açıkladı! Dybala corona virüsünü yendi
- Beşiktaş 7 kişiyle çalışmalarına devam etti
- Fenerbahçe Beko'dan corona virüsü açıklaması! "Testi pozitif olan 4 kişi..."
- Damien Comolli'den acı itiraf: Bazı kulüpler batacak
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya flaş teklif!
- Resmi açıklama! ''Mert Hakan'ın Galatasaray'la anlaşma ihtimali yok''
- 40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi
- Transferi Süper Lig'i karıştırdı! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
La Liga'da dönüş hazırlıkları başladı! Corona virüsü testi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.