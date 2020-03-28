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28 Mart 2020, Cumartesi
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Duyurdular! 25 kişinin testi pozitif

Duyurdular! 25 kişinin corona virüsü testi pozitif

Son dakika gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü, binlerce insanın ölümüne sebep olurken futbol camiasını da derinden yaralamaya devam ediyor. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'de de corona virüsü testi pozitif çıkan isimler bulunurken bu kez kötü haber İspanya ekibi 'dan geldi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'yı yıkan son dakika gelişmesi... temsilcisinde daha önce Eliaquim Mangala, ve Jose Gaya'nın corona virüsü testi pozitif çıkarken, bu kez daha vahim bir gerçek oraya çıktı.

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Valencia takımında tam 10 futbolcuda ve 15 personelde corona virüsü çıktı.

GARAY: 2020 KÖTÜ BAŞLADI

Öte yandan İspanyol ekibinde Garay, testinin pozitif çıkamsının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020'nin kötü başladığı açık. Corona virüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve talimatları dikkate alarak izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum" demişti.

  1. 28.03.2020
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