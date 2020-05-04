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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bakanlık onay verdi! İşte 'nın başlangıç tarihi...

Bakanlık onay verdi! İşte La Liga'nın başlangıç tarihi...

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 'nın başlangıç tarihi büyük ölçüde belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla takımların bu hafta saha antrenmanlarına başlayacağı belirtilirken, ligin de haziran ayında start alacağı kaydedildi.

1. ve 2. futbol liglerinde takımların bu hafta tesislerde antrenmanlara başlaması ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların haziran ayından itibaren oynanması öngörülüyor.

İspanya futbolunda 1. ve 2. liglerdeki kulüplerin bağlı olduğu kurumu, Covid-19 nedeniyle 14 Mart'tan bu yana tesislerini kapatan takımların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

La Liga, kulüplerin 5-7 Mayıs tarihlerinde futbolcularına, teknik heyete ve diğer çalışanlarına Kovid-19 testi yapacak olmasının ardından antrenmanlara başlaması için Sağlık Bakanlığından onay alındığını duyurdu.

HAZİRAN AYI HEDEFLENİYOR

Futbolda sahalara dönüşün kademeli olacağını vurgulayan La Liga, tesislerdeki çalışmaların ilk olarak bireysel ve küçük gruplar halinde daha sonra da takım olarak yapılacağını bildirdi. La Liga, liglerde kalan maçların oynanması için haziran ayını hedeflediklerini belirtirken, herhangi bir tarih vermekten kaçındı.

İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında futbolun payının yüzde 1,37 olduğunu ve kulüplerin 185 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden La Liga, "Mevcut durumda en büyük endişemiz sağlık krizinin neden olduğu ekonomik durum." açıklamasında bulundu.

  1. 04.05.2020
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