Real Sociedad 3-0 Valencia | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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3-0 | MAÇ SONUCU

Real Sociedad 3-0 Valencia | MAÇ SONUCU

'da 25. hafta maçında , evinde 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 farklı kazandı.

1. Futbol Ligi'nin () 25. haftasında , evinde 'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 12. dakikada Mikel Merino, 45+1. dakikada Nacho Monreal, 48. dakikada kaydetti.

Real Sociedad, bu galibiyetle 40 puanla 4. sıraya yükseldi. Valencia ise 38 puanla 8. sırada kaldı.

  1. 22.02.2020
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