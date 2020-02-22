Real Sociedad 3-0 Valencia | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da 25. hafta maçında Real Sociedad, evinde Valencia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 farklı kazandı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Sociedad, evinde Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 12. dakikada Mikel Merino, 45+1. dakikada Nacho Monreal, 48. dakikada Adnan Januzaj kaydetti.
Real Sociedad, bu galibiyetle 40 puanla 4. sıraya yükseldi. Valencia ise 38 puanla 8. sırada kaldı.
- 22.02.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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