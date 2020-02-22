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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Real Madrid liderliği kaptırdı!

1-0 | MAÇ SONUCU

Levante 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

25'inci hafta maçında haftaya lider başlayan deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Levante'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

25'inci hafta maçında haftaya lider başlayan deplasmanda 'ye 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Jose Luis Morales kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid 53 puanda kaldı ve liderliği Eibar'ı 5-0'lık skorla deviren 'ya kaptırdı.

  1. 23.02.2020
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