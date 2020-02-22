Levante 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga 25'inci hafta maçında haftaya lider başlayan Real Madrid deplasmanda Levante ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Levante'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İspanya La Liga 25'inci hafta maçında haftaya lider başlayan Real Madrid deplasmanda Levante'ye 1-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Jose Luis Morales kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid 53 puanda kaldı ve liderliği Eibar'ı 5-0'lık skorla deviren Barcelona'ya kaptırdı.
- 23.02.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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