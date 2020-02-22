Levante 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga 25'inci hafta maçında haftaya lider başlayan Real Madrid deplasmanda Levante'ye 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Jose Luis Morales kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid 53 puanda kaldı ve liderliği Eibar'ı 5-0'lık skorla deviren Barcelona'ya kaptırdı.