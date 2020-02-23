Atletico Madrid 3-1 Villarreal | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nin 25. haftasında Atletico Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Madrid ekibi 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet aldı.
Atletico Madrid sahasında Villarreal'i 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Seyir zevki yüksek karşılaşmanın ilk yarısı Paco Alcacer ve Angel Correa'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Atletico Madrid 64. dakikada Koke ve 74. dakikada Joao Felix'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Atletico Madrid 3. sırada yer aldı. Villarreal ise 38 puanla 7.sırada yer aldı.
- 24.02.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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