Emre Mor'un ardından yeni kurban o oldu! Hırsızlık...
Celta Vigolu futbolcu Iago Aspas hırsızlık şokuyla sarsıldı. Attığı beş golle bu sezon takımının en skorer ismi olan İspanyol forvetin evi, büyük bir soygunla soyuldu. Futbolcu ve ailesinin evde olmadığı bir zamanı seçen hırsızlar, Vigo kentinin Moana bölgesindeki evden mücevherler, takılar, saatler ve nakit olmak üzere 100 bin euroluk eşyayı beraberlerinde götürdü.
Celta Vigo forması giyen Iago Aspas'un evine hırsız girdi. Evdeki güvenlik sistemini bertaraf ettikleri belirtilen hırsızların profesyonel olduğu tespitini yapan emniyet birimleri, yaşanan olayda Galatasaraylı Emre Mor'u yakından ilgilendiren bulgulara da rastladı.
EMRE'NİN EVİ DE SOYULDU
Celta Vigo'dan kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun, aynı bölgedeki evinin de geçtiğimiz aylarda soyulduğu ortaya çıktı ve olaya ilişkin detaylar paylaşıldı. Mart ayında Emre Mor Celta Vigo ile maçta olduğu bir akşam evine giren hırsızların, futbolcunun Moana'daki evinden 70 bin euroluk kişisel eşyasını çaldıkları, bunu yaparken kamera ve alarm sistemlerinin çalışmadığı belirtildi.
BULGULAR AYNI KİŞİLERİ İŞARET EDİYOR
Iago Aspas'ın yaşadığı son hırsızlık olayındaki bulgular incelendiğinde bu hırsızların, Emre Mor'un evine giren hırsızlarla aynı kişiler olduklarını ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Aynı tür soygunlarla kısa süre içerisinde aynı bölgede iki Celta Vigolu futbolcunun evi soyuldu.
- 15.12.2019
- Galatasaray Fenerbahçe ile kader ortağı oldu! Flaş detay ortaya çıktı...
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...
- Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...
- Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...
- İşte Trabzonzpor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Emre Mor'un ardından yeni kurban o oldu! Hırsızlık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.