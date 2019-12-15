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15 Aralık 2019, Pazar
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'un ardından yeni kurban o oldu! Hırsızlık...

Emre Mor'un ardından yeni kurban o oldu! Hırsızlık...

Celta Vigolu futbolcu hırsızlık şokuyla sarsıldı. Attığı beş golle bu sezon takımının en skorer ismi olan İspanyol forvetin evi, büyük bir soygunla soyuldu. Futbolcu ve ailesinin evde olmadığı bir zamanı seçen hırsızlar, Vigo kentinin Moana bölgesindeki evden mücevherler, takılar, saatler ve nakit olmak üzere 100 bin euroluk eşyayı beraberlerinde götürdü.

forması giyen 'un evine hırsız girdi. Evdeki güvenlik sistemini bertaraf ettikleri belirtilen hırsızların profesyonel olduğu tespitini yapan emniyet birimleri, yaşanan olayda Galatasaraylı 'u yakından ilgilendiren bulgulara da rastladı.

EMRE'NİN EVİ DE SOYULDU

Celta Vigo'dan kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun, aynı bölgedeki evinin de geçtiğimiz aylarda soyulduğu ortaya çıktı ve olaya ilişkin detaylar paylaşıldı. Mart ayında Emre Mor Celta Vigo ile maçta olduğu bir akşam evine giren hırsızların, futbolcunun Moana'daki evinden 70 bin euroluk kişisel eşyasını çaldıkları, bunu yaparken kamera ve alarm sistemlerinin çalışmadığı belirtildi.

BULGULAR AYNI KİŞİLERİ İŞARET EDİYOR

Iago Aspas'ın yaşadığı son hırsızlık olayındaki bulgular incelendiğinde bu hırsızların, Emre Mor'un evine giren hırsızlarla aynı kişiler olduklarını ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Aynı tür soygunlarla kısa süre içerisinde aynı bölgede iki Celta Vigolu futbolcunun evi soyuldu.

  1. 15.12.2019
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