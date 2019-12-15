MAÇ SONUCU Valencia 1-1 Real Madrid
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Mestella Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Madrid'in golünü Benzema kaydederken, ev sahibi ekibin golünü Soler attı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Valencia ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia, 78. dakikada Carlos Soler ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 95. dakikada, kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahasına giden kaleci Thibaut Courtois'in kafa vuruşunun ardından boşta kalan topu ağlara gönderen Karim Benzema, Real Madrid'e beraberliği getirdi.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 35'e çıkartırken, aynı şekilde 17. haftayı beraberlikle kapatan ve averajla lider durumda bulunan Barcelona'nın arkasından ikinci sırada kaldı.
Valencia ise haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı.
ERTELENEN EL CLASICO'DA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Diğer yandan La Liga'nın 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle ertelenen Barcelona-Real Madrid maçı 18 Aralık çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.
Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar El Clasico olarak adlandırılan maçı bloke etme çağrısı yapıyor.
Ayrılıkçı grupların, Real Madrid takımının maçının oynanacağı Nou Camp Stadı'nı gelişini engelleme, stadyum çevresini kuşatma, karşılaşma sırasında sahaya inme gibi eylem hazırlıklarında olduğu iddia ediliyor.
Katalonya yerel polisi ise "yüksek riskli maç" olarak açıkladığı El Clasico'da 2 bini özel güvenlikçi olmak üzere 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağını duyurdu.
El Clasico öncesinde Real Madrid ve Barcelona'nın 35'er puanları bulunuyor.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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