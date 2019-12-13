En iyiler Madrid’de olur

Real Madrid'in sağ beki Dani Carvajal, Kylian Mbappe'ye çağrıda bulundu. İspanyol yıldız, Mbappe'ye, "Real'e gelmesi hem onun için hem takımı için iyi olur. Dünyanın en iyileri Real Madrid'de oynar" diye konuştu. Carvajal, Devler Ligi kurası için, "Hiçbir çekincemiz yok. Ancak Ronaldo ile finalde karşılaşmak isterim" dedi.