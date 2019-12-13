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13 Aralık 2019, Cuma
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En iyiler Madrid’de olur

En iyiler Madrid’de olur

'in sağ beki , 'ye çağrıda bulundu. İspanyol yıldız, Mbappe'ye, "Real'e gelmesi hem onun için hem takımı için iyi olur. Dünyanın en iyileri Real Madrid'de oynar" diye konuştu. Carvajal, kurası için, "Hiçbir çekincemiz yok. Ancak Ronaldo ile finalde karşılaşmak isterim" dedi.

Real Madrid'in sağ beki , 'ye çağrıda bulundu. İspanyol yıldız, Mbappe'ye, "Real'e gelmesi hem onun için hem takımı için iyi olur. Dünyanın en iyileri 'de oynar" diye konuştu. Carvajal, kurası için, "Hiçbir çekincemiz yok. Ancak Ronaldo ile finalde karşılaşmak isterim" dedi.

  1. 13.12.2019
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