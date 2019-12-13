En iyiler Madrid’de olur
Real Madrid'in sağ beki Dani Carvajal, Kylian Mbappe'ye çağrıda bulundu. İspanyol yıldız, Mbappe'ye, "Real'e gelmesi hem onun için hem takımı için iyi olur. Dünyanın en iyileri Real Madrid'de oynar" diye konuştu. Carvajal, Devler Ligi kurası için, "Hiçbir çekincemiz yok. Ancak Ronaldo ile finalde karşılaşmak isterim" dedi.
Real Madrid'in sağ beki Dani Carvajal, Kylian Mbappe'ye çağrıda bulundu. İspanyol yıldız, Mbappe'ye, "Real'e gelmesi hem onun için hem takımı için iyi olur. Dünyanın en iyileri Real Madrid'de oynar" diye konuştu. Carvajal, Devler Ligi kurası için, "Hiçbir çekincemiz yok. Ancak Ronaldo ile finalde karşılaşmak isterim" dedi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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