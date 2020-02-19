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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Dembele'nin boşluğunu Braithwaite ile dolduruyor

Barcelona Dembele'nin boşluğunu Braithwaite ile dolduruyor

, 'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından federasyon tarafından verilen ' içinden yapma' hakkını kullandı. 'nun haberine göre Katalan ekibi, Leganes'te forma giyen Danimarkalı golcü ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içinde sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

'da ezeli rakibi 'le şampiyonluk yarışı veren , sakatlanarak sezonu kapatan 'nin yerine Leganes'ten 'ı kadrosuna kattı.

'nun haberine göre Barça, 28 yaşındaki Danimarkalı golcünün sözleşme fesih bedelinin ödendiğini La Liga'ya bildirdi.

İspanya Futbol Federasyonu, Ousmane Dembele'nin sakatlanmasının ardından Barcelona'ya La Liga içinden yapma hakkı tanımıştı.

TÜRK MENAJER ALİ DURSUN'UN OYUNCUSU
Öte yandan Danimarkalı forvetin temsilcisinin Türk menajer Ali Dursun olduğu öğrenildi. Dursun, son dönemde Barcelona ile olan yakın ilişkisi ile gündeme gelmişti.

MARTIN BRAITHWAITE KİMDİR?

5 Haziran 1991'de 'nın Esbjerg kentinde dünyaya gelen Martin Braithwaite, futbola ülkesinin takımı Midtjylland'ın altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Esbjerg ve Toulouse'da forma giyen Danimarkalı yıldız, 2017 yılında 11.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Middlesbrough'ya transfer oldu.

2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralanan Braithwaite, geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Leganes'te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İspanyol kulübü, sezon başında yıldız oyuncunun bonservisini 5 milyon euro karşılığında Middlesbrough'dan almıştı.

  1. 19.02.2020
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