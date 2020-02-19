Barcelona Dembele'nin boşluğunu Braithwaite ile dolduruyor
Barcelona, Ousmane Dembele'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından federasyon tarafından verilen 'La Liga içinden transfer yapma' hakkını kullandı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibi, Leganes'te forma giyen Danimarkalı golcü Martin Braithwaite ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içinde sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
İspanya La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'le şampiyonluk yarışı veren Barcelona, sakatlanarak sezonu kapatan Ousmane Dembele'nin yerine Leganes'ten Martin Braithwaite'ı kadrosuna kattı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barça, 28 yaşındaki Danimarkalı golcünün sözleşme fesih bedelinin ödendiğini La Liga'ya bildirdi.
İspanya Futbol Federasyonu, Ousmane Dembele'nin sakatlanmasının ardından Barcelona'ya La Liga içinden transfer yapma hakkı tanımıştı.
TÜRK MENAJER ALİ DURSUN'UN OYUNCUSU
Öte yandan Danimarkalı forvetin temsilcisinin Türk menajer Ali Dursun olduğu öğrenildi. Dursun, son dönemde Barcelona ile olan yakın ilişkisi ile gündeme gelmişti.
MARTIN BRAITHWAITE KİMDİR?
5 Haziran 1991'de Danimarka'nın Esbjerg kentinde dünyaya gelen Martin Braithwaite, futbola ülkesinin takımı Midtjylland'ın altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Esbjerg ve Toulouse'da forma giyen Danimarkalı yıldız, 2017 yılında 11.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Middlesbrough'ya transfer oldu.
2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralanan Braithwaite, geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Leganes'te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İspanyol kulübü, sezon başında yıldız oyuncunun bonservisini 5 milyon euro karşılığında Middlesbrough'dan almıştı.
- 19.02.2020
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Barcelona Dembele'nin boşluğunu Braithwaite ile dolduruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.